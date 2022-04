Federico Zampaglione chi è: matrimonio e vita privata del cantautore dei Tiromancino e tutor di The Band

Federico Zampaglione, nato nel 1968, è uno sceneggiatore, regista e, come se non bastasse, cantautore. Un’artista a 360 gradi, front-man dei Tiromancino un gruppo musicale di Roma che rispetto alla musica leggera italiana cerca una musicalità non convenzionale.

Il suo successo artistico si riflette anche sulla sua vita privata dato che l’uomo ha una splendida figlia avuta da una vecchia relazione storica e l’anno scorso si è sposato con un’attrice, Giglia Marra.

Federico Zampaglione, la carriera musicale: i Tiromancino

Nato a Roma da una famiglia calabrese e formato a Roma, Zampaglione ha fondato i Tiromancino.

Quest’ultima è una band italiana nata nel 1989 ancora adesso in attività.

Il gruppo musicale ama molto sperimentare ed incidere sempre dischi diversissimi tra di loro, ha avuto spesso un ricambio di membri interni. Inoltre sono andati a Sanremo Giovani nel 2002 e si sono posizionati al secondo posto con la canzone Strade.

Nel 2006, Zampaglione esordia nel cinema con Nero Bifamiliare, una commedia nera, di cui oltre a registra ha lavorato come sceneggiatore e ha curato la colonna sonora che presenta brani inediti del suo gruppo.

Il film si rivela un successo fin da subito e vince molti premi e attestati importanti.

La sua filmografia non si ferma a questo film; Durante il lockdown ha girato due corti horror e sui social, l’artista poliedrico, ha annunciato l’arrivo prossimo di Morrison.

Zampaglione ha scritto anche un libro, Dove tutto è a metà, insieme a Giacomo Gensini, autore e sceneggiatore. Si tratta di una storia di sentimenti di ogni genere che ha come background il mondo della musica.

La vita privata di Federico, la fine di una relazione storica

Prima di conoscere l’attuale moglie, Federico aveva avuto una storia importante con l’attrice italiana Claudia Gerini.

La relazione era durata 11 anni, partita dal 2006, grazie all’incontro sul set di Nero Bifamiliare, ed è finita nel 2016.

I due non si sono mai sposati, l’attrice aveva avuto un primo matrimonio con Alessandro Enginoli, un imprenditore, e la donna era ancora scossa per la rottura dolorosa. In più, Federico e Claudia, hanno sempre avuto forti pressioni sul loro rapporto, tanto da portarli nel 2009 a creare un matrimonio-scherzo. Quest’ultimo era stato progettato dalla coppia, approfittando del fatto che la Gerini stava girando una scena di matrimonio per un film. I due hanno messo insieme un set improvvisato di una scena di matrimonio e si sono fatti fotografare pubblicando tutto sui social.

Sempre nel 2009 i due hanno avuto una figlia che hanno deciso di chiamare Linda, che attualmente ha 13 anni ed è molto legata ad entrambi i genitori.

Nel 2016 tra Federico Zampaglione e Claudia Gerini è avvenuta la definitiva separazione dopo un anno e mezzo di tentativi falliti di riportare la relazione com’era agli inizi. Si sono lasciati senza rancori e, secondo entrambi, la rottura è avvenuta perché le loro vite avevano preso strade troppo diverse.

Federico Zampaglione e Giglia Marra

Il primo incontro con l’attuale moglie, Giglia Marra anch’essa un’attrice, è avvenuto grazie a un’amica della donna che le ha chiesto di fare una foto con il cantante dei Tiromancino.

I due si sono così conosciuti e scambiati i numeri, scambio che è avvenuto quando Zampaglione non stava più con Gerini.

Il matrimonio è stato celebrato nel 2021 in Puglia, a Mottola in provincia di Taranto. Alla cerimonia ha partecipato anche la figlia Linda cantando un duetto con il papà durante il banchetto.

La convivenza con la figlia e la sua mamma funziona alla grande, loro si sentono come una famiglia allargata e non vi sono rancori e turbamenti tra i membri.