Marco Masini tutor a The Band, vita e canzoni: da Sanremo al dramma delle malelingue che lo dicevano “iettatore”

Marco Masini è, sicuramente, uno degli artisti che ha segnato più profondamente il panorama artistico musicale italiano: nonostante il travagliato percorso professionale è riuscito a segnare il panorama musicale con il suo talento e la determinazione di chi vuole portare la sua passione nel cuore delle persone.

Marco Masini: esordi, carriera musicale e storia del famoso artista italiano

Marco Masini nasce il 18 settembre 1964 a Firenze e, attualmente, ha 57 anni. Dopo alcuni anni di studio di canto, il suo primo approccio alla sua passione avviene con il gruppo degli Errata Corrige. La band non ottiene il successo sperato, ma grazie all’incontro con Bob Rosati, che concederà a Masini il suo studio di registrazione.

Da questo momento in poi la carriera di Marco Masini sarà costellata da grandi successi, come la partecipazione al Festival di Sanremo, e importanti collaborazioni: celebre è quella con Raf, con il quale compie anche un tour di concerti.

Marco Masini, la censura e le malelingue: un duro stop per la carriera del cantante

Nel 2001 Masini decide di ritirarsi dalle scene musicali, dopo che la sua canzone Vaffanculo fu criticata aspramente e definita volgare. Le peripezie per il cantante, però, non terminano qui: viene etichettato come iettatore e portatore di sfortuna.

Un giudizio che segnerà fortemente l’artista, che non si scrollerà mai di dosso: “È accaduto in passato, ma oggi non riesco a sorriderne: nell’ambiente continua ad accadere che ci sia qualcuno additato come porta sfortuna, e ora ci sono altre vittime“, ha raccontato il cantante a Visto.

Vita privata di Marco Masini: cosa si nasconde dietro la figura del cantante

La relazione con Aurora Nardozzi viene resa ufficiale nel 2001, anno in cui Masini deciderà di prendersi una pausa dalla musica. Probabilmente, a causa della notevole differenza d’età tra i due, la coppia si separa soltanto 2 anni dopo.

Nonostante la disparità anagrafica i due erano anche andati a convivere, dopo che la Nardozzi era stata aggredita da due malviventi a Firenze.