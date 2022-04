Million Day estrazioni e Extra numeri vincenti di oggi 22 aprile: combinazioni, cinquina e ora di estrazione

Prende il via un nuovo weekend da passare in compagnia del Million Day e delle sue combinazioni vincenti. Per i giocatori la nuova occasione di andare all’assalto del montepremi del gioco si presenta venerdì 22 aprile 2022 a partire dalle ore 20:30 quando saranno estratte le due combinazioni vincenti del Million Day e dell’EXTRA MILLIONDAY. Controlla entrambe le combinazioni vincenti qui sul nostro giornale a partire da qualche minuto dopo le ore 20.30.

Million Day ed Extra Million Day: tutte le ultime estrazioni

Da oltre un mese a questa parte gli appassionati giocatori della lotteria si stanno confrontando con una nuova importante novità che di fatto raddoppia le possibilità di vincita nei concorsi del Million Day.

Aggiungendo infatti l’opzione EXTRA MILLIONDAY ad una giocata valida per il MillionDAY, oltre alla prima estrazione di 5 numeri dai 55, con i cinque numeri giocati si partecipa anche ad una seconda estrazione di altri 5 numeri dai 50 rimanenti e non estratti in precedenza.

Per permettere ai giocatori di avere un riassunto delle estrazioni dopo l’introduzione di qutea succosa novità, nella tabella qui sotto riportiamo tutte le ultime estrazione del Million Day da quando è stato affiancato dalla seconda cinquina dell’Extra Million Day, che cosente di ampliare le proprie giocate a due combinazioni:

GIOVEDÌ 21 aprile 2022 4,11,28,31,38 2,7,44,52,53 MERCOLEDÌ 20 aprile 2022 11,21,22,26,55 7,8,13,31,42 MARTEDÌ 19 aprile 2022 4,14,20,26,33 2,11,21,23,52 LUNEDÌ 18 aprile 2022 13,23,35,51,55 20,31,47,50,54 DOMENICA 17 aprile 2022 18,25,38,45,54 6,8,27,31,36 SABATO 16 aprile 2022 5,13,41,48,51 1,6,24,29,54 VENERDÌ 15 aprile 2022 2,8,30,33,46,49 1,3,24,29,31,41 GIOVEDÌ 14 aprile 2022 8,18,29,34,55 14,30,46,49,52 MERCOLEDÌ 13 aprile 2022 4,10,23,33,43 11,25,36,47,55 MARTEDÌ 12 aprile 2022 1,12,25,27,49 14,17,22,26,38 LUNEDÌ 11 aprile 2022 15,16,34,36,40 2,31,32,37,51

Gioca al Million Day in maniera responsabile

Attenzione: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.

Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16, per aiutarti a capire la presenza di un problema con il gioco ed eventualmente porvi rimedio.