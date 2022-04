Rocco Tanica del gruppo di Elio e le Storie Tese a The Band: qual è il vero nome, vita sentimentale e carriera

Rocco Tanica è un famoso comico, attore e tastierista italiano che ha iniziato la sua carriera musicale con il gruppo di Elio e le storie Tese. Ha poi intrapreso la strada da solista lavorando con diversi importanti cantanti italiani. Dopo un periodo difficile nel 2013, oggi è tornato a essere tra i protagonisti del panorama televisivo.

Rocco Tanica, chi è: la carriera nel mondo della musica

Rocco Tanica, il cui vero nome è Sergio Conforti, è nato il 13 febbraio 1964 a Milano. Crea il suo nome d’arte poco prima di entrare a fare parte del gruppo Elio e le Storie Tese. Quest’idea di avere due nomi gli ha permesso di dividere la sua vita privata da quella professionale.

È il suo modo per lasciare Rocco sul palco e portare a casa Sergio.

Rocco si unisce a Elio e le Storie Tese nel 1982 curando la ritmica di tutte le canzoni della band, ai tempi sprovvista di un batterista ufficiale. Con Elio e le Storie Tese ha firmato gran parte delle canzoni più importanti della band come Elio Samaga Hukapan Kariyana Turu, Italyan, Rum Casusu Çikti ed Esco dal mio corpo e ho molta paura.

Parallelamente alla collaborazione con la band, Sergio ha anche intrapreso la carriera da solista. Ha collaborato e scritto testi per importanti cantanti italiani.

Ad esempio L’estate sta finendo dei Righeira, Perdere l’amore di Massimo Ranieri e Don Raffaé di Fabrizio De André.

Rocco Tanica e la depressione: cosa fa oggi dopo aver abbandonato la band

Dopo i grandi successi nel mondo della musica sia con la band che da solista, Rocco nel 2013 cade nel baratro della depressione e non si sente più pronto per vivere il panorama musicale. “Accadde che ero spaventato, non mangiavo e non dormivo. Ronzava tutto. Il 23 aprile ho partecipato all’ultimo concerto. I miei amici M e G mi hanno salvato dagli abissi, quella ed altre sere.

Mi sono presentato in un reparto di psichiatria. Sono scappato. Ho conosciuto ottimi medici, perduto e trovato persone” ha raccontato il musicista a Il Fatto Quotidiano.

Dopo questo periodo di buio, Sergio Conforti nel 2016 decide di abbandonare la band perché non pronto ad affrontare i ritmi richiesti dalla musica. Queste le sue parole ai giornalisti dopo l’ultimo concerto fatto con il suo gruppo: “A differenza dei miei colleghi che sono locomotive da palcoscenico, ho poche energie per questa attività. Non ho il fisico per il rock”. Oggi infatti si dedica soprattutto al mondo della televisione, soprattutto come autore.

Quest’anno lo ritroviamo tra giudici di The Band, il nuovo talent condotto da Carlo Conti.

La vita privata di Rocco Tanica: il fratello e il mistero sulle sue relazioni

Rocco Tanica ha un fratello, Marco Conforti, manager per il gruppo Elio e le Storie Tese prima ancora che Sergio entrasse a fare parte della band. Della sua vita sentimentale invece non si sa molto perché il tastierista è molto riservato. È noto che Sergio è stato fidanzato all’inizio degli anni 2000 con l’attrice Paola Cortellesi.

Dopo la loro rottura, Rocco ha sempre tenuto private le sue relazioni con altre donne.

Anche se sul web ha iniziato a circolare la voce che lui fosse sposato. A parlare di questo ultimo argomento è stato proprio Sergio, che sul suo profilo Instagram ci ha scherzato su, smentendo quindi la notizia del suo presunto matrimonio. Ha infatti pubblicato un post che lo ritraeva con una sua collega, Angela Rafanelli, con sotto una didascalia: “Moglie mia siamo stati scoperti, cosa facciamo adesso?”.