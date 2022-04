Salva la madre e i figli dall’incendio della loro casa: l’eroico gesto di un uomo di 42 anni

Un uomo di 42 anni non avrebbe esitato un attimo dal gettarsi verso una casa in fiamme per salvare una madre e i suoi due figli, bloccati al secondo piano dall'incendio.

L’uomo pochi giorni fa ha salvato la vita ad una madre ed ai suoi due figli, gettandosi senza esitazione verso il loro appartamento in fiamme. Ha tirato fuori tutta la famiglia in pericolo, aiutato solamente da un vicino della donna. Nessuno si sarebbe ferito gravemente, mentre da quel momento l’uomo sarebbe stato elogiato come “salvatore di bambini”.

Salva madre e figli dall’incendio: la dinamica

Era una serata normale per l’uomo di 42 anni di Bristol, uscito per recarsi ad acquistare un paio di cose, tornando poi a casa come di consueto. Sulla strada di ritorno avrebbe, però, intravisto una colonna di fumo, pensando “fosse un falò”, come avrebbe poi dichiarato ai media locali.

Una volta avvicinatosi, però, si sarebbe reso conto che si trattava del piano terra di un appartamento in fiamme.

Senza esitazione si sarebbe precipitato fuori dalla sua vettura, notando una donna nel panico affacciata alla finestra del piano superiore. L’uomo si sarebbe, quindi, avvicinato alla finestra, aiutando la donna a mettere in salvo i suoi figli e se stessa.

L’eroico salvataggio delle tre persone

L’uomo si sarebbe prima dedicato a mettere in salvo il più piccolo, assicurandolo alla cura dei vicini di casa.

Il secondo ragazzino, però, era più alto e difficile da afferrare al volo, ma in soccorso dell’uomo sarebbe corso un altro vicino, “più alto di me”. L’avrebbero dunque afferrato, stando attenti a non farlo cadere sui vetri rotti ai loro piedi.

Per quanto riguarda la donna, invece, “era alta ed eravamo preoccupati di non riuscire ad afferrarla al volo, ma non sapevamo neppure quanto tempo le sarebbe rimasto”.

A quel punto, infatti, le fiamme stavano imperversando ed avevano quasi quasi completamente divorato il piano terra. Le avrebbero suggerito di sedersi sulla cornice della finestra, sfruttandola per abbassarsi e raggiungere le braccia degli uomini.

A quel punto avrebbero messo in salvo anche la donna ed appurato che i vicini si fossero accorti del pericolo. L’intervento dei pompieri avrebbe di lì a poco spento l’incendio, mentre i paramedici si sarebbero assicurati dello stato di salute dei presenti. Secondo i pompieri la causa sarebbe accidentale.