Uomo collegato su Zoom stacca improvvisamente la telecamera dopo che il marito appare nudo in stanza

Un uomo è finito suo malgrado nudo davanti alla telecamera del computer, proprio mentre il marito era connesso con i colleghi per un meeting di lavoro. L’esilarante racconto.

Uomo appare nudo durante una call su Zoom: l’imbarazzo e il divertimento dei colleghi

Il cosiddetto smart working, ormai diffuso in tutto il mondo in seguito alla pandemia, ha permesso il realizzarsi di alcuni episodi inconsueti ed esilaranti. Uno di questi è accaduto a casa di Damian Mlotkowski, proprio mentre era collegato in una chiamata virtuale con i colleghi. A un tratto, infatti, il marito è entrato completamente nudo nella stanza.

Damian non se n’è accorto subito, perché impegnato a scrivere al telefono, ma per fortuna il marito ha compreso in fretta la situazione e si è immediatamente abbassato a terra per scomparire dall’inquadratura. L’episodio ha divertito i colleghi dell’uomo.

Che cosa è successo dopo che un uomo è apparso nudo durante una videochiamata di lavoro su Zoom

I coniugi, entrambi trentacinquenni, sono stati presi alla sprovvista. Jason, il marito di Damian, era uscito dalla doccia completamente nudo perché non sapeva che il marito fosse in videoconferenza con dodici colleghi proprio in quel momento.

Damian lavora per un’agenzia immobiliare, e quando i suoi colleghi hanno visto suo marito per metà scoperto che scompariva dietro la sedia, ha aspettato un attimo prima di spegnere la telecamera.

Nel frattempo i suoi colleghi si sono messi a ridere e il commento del suo capo è stato “la nudità è sempre divertente”, come ha riferito la stampa estera.

L’uomo che si è nascosto ha raccontato di essersi sentito in imbarazzo ma di aver comunque trovato esilarante quanto ha accaduto. E ha ringraziato la presenza della sedia dietro la quale è riuscito a nascondersi appena in tempo. In conclusione, l’uomo ha scherzosamente invitato tutti a utilizzare gli sfondi sfocati durante le videochiamate di lavoro.