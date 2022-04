Cristiano Malgioglio celebrato a Verissimo nel giorno del compleanno: la sorpresa di Silvia Toffanin

A Verissimo sorpresa di compleanno per Cristiano Malgioglio che, a fine intervista, viene raggiunto da Silvia Toffanin con una gigantesca torta: festeggiamenti in studio.

Il 77° compleanno di Cristiano Malgioglio viene celebrato nel salotto di Verissimo attraverso una bellissima sorpresa. Silvia Toffanin, al termine dell’intervista al paroliere, si è assentata per pochi istanti per poi tornare in studio con una gigantesca torta. Tra gli applausi del pubblico e gli auguri della conduttrice, il cantante rimane spiazzato e rivela: “Questo è forse più di un Oscar“.

Cristiano Malgioglio compie 77 anni: la sorpresa di compleanno a Verissimo

Cristiano Malgioglio è stato protagonista di un’intima ed intensa intervista nel salotto di Silvia Toffanin. Il paroliere si è raccontato a tutto tondo, ma il vero colpo di scena arriva al termine della chiacchierata con la padrona di casa.

La conduttrice, prima di congedare il suo ospite, si è temporaneamente assentata dallo studio per poi ritornarvi con una bellissima sorpresa: una gigantesca torta per il paroliere, portata su un carrellino, nel giorno del suo 77° compleanno.

“Potevo dimenticarmi del tuo compleanno?” le parole della Toffanin al suo ospite, rimasto evidentemente spiazzato dalla sorpresa da lei organizzata ad hoc per un giorno così speciale. Il paroliere rivela di non aver mai festeggiato a tutti gli effetti il compleanno nel corso degli anni, spiegandone l’intimo motivo: “Non ho mai festeggiato un compleanno nella mia vita, perché ogni anno che se ne va perdo qualcosa, si perde un anno.

Però penso che tu mi abbia fatto un regalo… non so cosa dirti… vorrei abbracciarti, ma è come se ti abbracciassi“.

Cristiano Malgioglio sorpreso dal regalo di Silvia Toffanin: “Più di un Oscar“

I festeggiamenti nel salotto di Verissimo continuano attraverso gli scroscianti applausi del pubblico, che ha voluto intonare la canzoncina di “Tanti Auguri” a Cristiano Malgioglio.

Circondato dall’affetto del pubblico e di Silvia Toffanin, il paroliere ribadisce l’importanza di una sorpresa così speciale: “È la prima volta che vedo una torta il giorno del mio compleanno, perciò questo è forse più di un Oscar“.

Il cantante ringrazia nuovamente la conduttrice, elogiandola: “Sei una grande signora, metti a proprio agio i tuoi ospiti e non sai quanto ti voglio bene e l’affetto che ho nei tuoi confronti. Essere qui, nel giorno del mio compleanno, è la festa mia“.