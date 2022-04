Estrazione SuperEnalotto e 10 e lotto di oggi sabato 23 aprile 2022: combinazioni vincenti e numeri estratti

Per tutti gli appassionati di lotterie sabato 23 aprile 2022 è la giornata giusta per andare a caccia di ricche soddisfazioni. Alle ore 20:00 di oggi per chi si volesse cimentare con alcune di loro arrivano puntuali le estrazioni del SuperEnalotto ed anche la serie vincente del 10eLotto, pronte a fare gola con i loro numerosi premi. In particolare il Jackpot del SuperEnalotto è ormai arrivato a toccare i 192 milioni di euro confermando come il montepremi più alto d’Europa. Anche i 20 numeri del 10eLotto sono pronti a dare nuove succulente soddisfazioni nella estrazione legata a quella del gioco del Lotto delle ore 20:00 di oggi.

Segui le estrazioni di oggi e scopri tutti i numeri che compongono la sestina vincente del SuperEnalotto, il numero Jolly e quello Superstar, e tutti e 20 i numeri vincenti del 10eLotto.

10eLotto: l’estrazione serale accorpata al Lotto

Sabato 21 aprile 2022 per gli amanti delle lotterie italiani sarà sicuramente una giornata da vivere all’insegna dela fortuna. Come accade il martedì e giovedì, anche il sabato è la serata giusta per accorpare le proprie giocate del Lotto con quelle del 10eLotto nell’estrazione che si tiene alle ore 20:00.

I 20 numeri estratti del 10eLotto oggi corrispondono infatti ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa ovviamente la ruota Nazionale.

Nel caso in cui ci fossero dei numeri duplicati, quindi risultati doppioni e non selezionabili due volte, si prende il terzo a cominciare dalla prima ruota per poi procedere in questa maniera con situazioni analoghe.

Il 10eLotto, affianco al pronostico dei 20 numeri, permette anche di accorpare alla propria giocata anche il numero Oro e Doppio Oro, opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i ricavi delle proprie vittorie come accaduto a tanti fortunati giocatori italiani.

Prende parte al gioco è facile e intuitivo e lo si può fare per tute le estrazioni di giornata che si tengono ogni 5 minuti, mettendo a segno delle giocate valide da app, da siti dedicati o alla vecchia maniera in ricevitoria.

Gioca al SuperEnalotto ed al 10eLotto in maniera responsabile

Attenzione: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie. Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle 16:00.