Terremoto in Bosnia Erzegovina avvertito anche in Italia: una vittima, diversi feriti. Scosse nella notte

La Bosnia Erzegovina è stata colpita da un violento terremoto, che ha causato una vittima e diversi feriti. La scossa avvertita in Italia, in particolare nel Centro-Sud.

Nella serata di ieri una scossa di terremoto di magnitudo 6.0 ha colpito la Bosnia Erzegovina alle 23.07 ora italiana, a circa 90 km da Mostar. La scossa è stata avvertita distintamente anche in Italia, in particolare in Campania, dove c’è stata preoccupazione nella zona di Pozzuoli, alle prese da tempo con uno sciame sismico dovuto al bradisismo. Il bilancio del terremoto in Bosnia Erzegovina è di una vittima, diversi feriti e danni agli edifici.

Bosnia Erzegovina, terremoto di magnitudo 6: una vittima e diversi feriti

Una forte scossa di terremoto ha colpito la Bosnia Erzegovina. Come riporta l’INGV, la scossa di magnitudo 6 è avvenuta venerdì sera alle 23:07, a una profondità di 10 km e a 90 km a Sud di Mostar.

Il terremoto è stato avvertito distintamente nei Paesi vicini, Croazia e Serbia, ma anche in Italia, in particolare in Abruzzo e Campania.

Nello Stato balcanico si registra una vittima, una donna di 28 anni morta in ospedale dopo che un masso smosso a causa della scossa ha colpito l’abitazione della sua famiglia a Stolac. Feriti anche i parenti della donna. Si registrano danni agli edifici in tutta la zona colpita, con persone scappate in strada. Nella notte si sono susseguite altre due scosse nella stessa area: alle 2:59 di magnitudo 4 e alle 4:20 di magnitudo 4.4, entrambi a una profondità di 10 km.

La zona della scossa di terremoto in Bosnia Erzegovina.

Fonte: INGV

La scossa di terremoto avvertita in Italia: paura a Napoli

La scossa di terremoto in Bosnia Erzegovina è stata sentita in Italia, distintamente su tutta la cosa dell’Adriatico e nel Centro-Sud del Paese, in particolare Puglia e Campania. Il terremoto ha destato allarme nella zona di Napoli, interessata da tempo da uno sciame sismico dovuto al fenomeno del bradisismo nei Campi Flegrei.

Non si sono registrati danni a persone o cose in Italia, ma i Vigili del Fuoco hanno segnalato numerose richieste di informazioni arrivate alle sale operative da parte dei cittadini preoccupati.