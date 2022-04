Che tempo che fa anticipazioni, i temi e gli ospiti di Fabio Fazio nella puntata di domenica 24 aprile

Dopo la pausa per la domenica di Pasqua su Rai3 torna il consueto appuntamento con la trasmissione di Che tempo che fa a partire come sempre dalle ore 20:00. Tra i tanti temi della puntata condotta da Fabio Fazio si tornerà a parlare della drammatica situazione che si sta vivendo in Ucraina con il collegamento straordinario con il Ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba. A stemperare gli argomenti ci saranno anche ospiti illustri del mondo dello spettacolo e della musica, tra i quali spiccherà la presenza di Claudio Baglioni che si concederà in una intervista esclusiva per parlare dei suoi nuovi impegni lavorativi che lo stanno portando in giro per o teatri d’Italia.

I temi e gli ospiti della puntata in onda domenica 24 aprile 2022 nella quale il pubblico ritroverà anche le presenze fisse di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck.

Che tempo che fa: gli ospiti di domenica 24 aprile

Ritorna puntuale alle ore 20:00 di oggi l’appuntamento con la trasmissione di Fabio Fazio che settimana scorsa si è presa una pausa per la festività della Pasqua, proponendo una prima parte di show interamente dedicato alle conflitto scoppiato in Ucraina. Il conduttore di Che tempo che fa avrà la possibilità di collegarsi con il Ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, con il quale analizzerà la delicata situazione che sta vivendo il suo popolo.

Spazio poi alla celebrazione della Festa della Liberazione alla vigilia della ricorrenza con la presenza di Teresa Vergalli, ex staffetta partigiana e membro storico dell’ANPI, l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia.

La puntata procederà poi con la presenza dello scrittore e conduttore Roberto Saviano, con quella dell’economista Tito Boeri e del virologo Roberto Burioni che a loro modo parleranno di temi di attualità.

Che tempo che fa: un’altra puntata senza Tavolo ma con altri grandi ospiti

Mancherà ancora una volta il divertente Tavolo della trasmissione ma saranno presenti ugualmente graditi ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo.

Spazio dunque alle interviste esclusive a Claudio Baglioni ed alla coppia nella vita formata da Sandra Bonzi e Claudio Bisio.