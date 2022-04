LDA eliminato ad Amici, il ringraziamento a Maria De Filippi prima di lasciare: “Mi hai fatto diventare Luca”

Dopo il ballottaggio perso contro Dario e Nunzio, LDA è ufficialmente eliminato dal serale di Amici. Il cantante del team composto da Rudy Zerbi ed Alessandro Celentano è costretto a lasciare per sempre la scuola. Appresa la notizia, una volta rientrato in casetta al termine della puntata, è scoppiato in lacrime ringraziando tutti i suoi compagni di viaggio e, in particolare, Maria De Filippi: “Mi hai fatto diventare Luca“.

LDA eliminato al ballottaggio: Nunzio in crisi in casetta

Ad Amici il gioco entra sempre più nel vivo e, a distanza di poche puntate dall’attesa finale, ogni verdetto può risultare decisivo per le sorti dei ragazzi.

Nella puntata di questa sera, al termine di avvincenti ed agguerrite manche, al ballottaggio sono finiti Nunzio, Dario e LDA. I tre concorrenti hanno dovuto esibirsi per la permanenza in gara: il primo a salvarsi, dopo la prima sfida a tre, è Dario.

La seconda sfida vede dunque coinvolti LDA, allievo di Rudy Zerbi, e Nunzio, del team di Raimondo Todaro. I due ragazzi, come tradizionalmente accade, scoprono però il verdetto di puntata una volta ritornati in casetta. Proprio lì vengono raggiunti dalla voce di Maria De Filippi, che annuncia subito l’esito: “Non voglio fare lunghe premesse e arrivo subito al finale: esci tu Luca“.

L’eliminazione di LDA provoca subito la reazione di Nunzio, contrario all’esito delle votazioni: “No, non deve uscire Luca. Perché devi uscire tu? Non me lo merito di stare qua. Ma che ca**ata è? Non devi uscire tu“. In lacrime Nunzio riceve il supporto di LDA, che spiega di aver accolto positivamente il volere dei giudici: “Io non ci sto più con la testa, tu ci sei“.

LDA consola Nunzio e ringrazia Maria De Filippi: “Mi hai fatto diventare Luca“

Nunzio pare inconsolabile, al punto che la stessa Maria De Filippi interviene per spiegargli: “La giuria ha votato così.

Nunzio scusa se mi permetto: capisco l’atteggiamento con cui lo stai facendo, ma in questo momento devi essere rispettoso di Luca. Lo so che pensi non sia giusto, ma in questo momento centrale è lui. Se ascolti quello che ti ha detto, mi sembra che dimostri una maturità importante nel dirti: ‘Forse io sono arrivato’“. LDA ribadisce come nell’ultimo periodo si sia decisamente spento, desideroso di chiudere presto il suo percorso ad Amici: “È palese agli occhi di tutti che non sono più Luca, quello di prima, quello che c’è stato al pomeridiano. Quindi è giusto che resti tu“.

LDA in lacrime saluta tutti i suoi compagni di viaggio, ringraziandoli uno ad uno, per poi rivolgere un pensiero speciale a Maria De Filippi: “Maria posso dire una cosa pure a te? Ti devo ringraziare, perché mi hai fatto diventare Luca. Tramite me, inconsapevolmente hai fatto aprire gli occhi a tante persone e mi hai fatto diventare Luca“.

Maria De Filippi e il successo di LDA nonostante l’ombra del papà

LDA ad Amici si è infatti fatto conoscere semplicemente come Luca, lasciando sullo sfondo il fatto di essere figlio di Gigi D’Alessio.

La stessa Maria De Filippi lo consola così: “Ti voglio dire che tuo padre non mi ha mai fatto una chiamata, nonostante lui abbia il mio cellulare, per dirmi di aiutarti o altro.

Mai“. E gli ricorda: “Ti ricordi quando sei venuto ai casting? Che davanti a tutti ho detto di chi eri figlio? Volevo che questa cosa fosse trasparente perché hai fatto un casting come tutti gli altri“.

LDA spiega come ogni suo successo se lo sia guadagnato con le unghie e con i denti, nonostante l’ombra del padre: “Me lo ricordo, ma è giusto che sia così, perché nella vita non puoi pretendere che tutto ti arrivi così. Devi sudare, devi cadere, ma una volta che cadi ti devi rialzare tu da solo“.

La conduttrice lo invita nuovamente a riflettere: “Essere figlio di tuo padre per certi versi è un privilegio. Allo stesso tempo, per la carriera che vuoi fare, è un bel fardello. Spero sia una cosa con cui hai imparato a convivere“. Il cantante ringrazia nuovamente la conduttrice per averlo reso un cantante migliore: “Sono venuto qui proprio per questo. Mi hai dato la possibilità di farmi conoscere ed esprimere, era palese quello che facevo, poi la gente deciderà se seguirmi o meno. Mi avete proprio migliorato“.