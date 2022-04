Mara Venier torna alla guida di Domenica In: gli ospiti e le anticipazioni della puntata del 24 aprile

Mara Venier conduce il trentaduesimo appuntamento stagionale con il contenitore domenicale di Rai1 che sta ben impressionando negli ascolti come nei tempi migliori degli anni ’90. La nuova puntata di Domenica In va in onda a partire dalle ore 14:00 di domenica 24 aprile 2022 e coma al solito mostrerà al pubblico l’intervento di tanti ospiti del mondo dello spettacolo e della cultura che si alterneranno nei loro racconti alla zia Mara. Il piatto forte del nuovo appuntamento sarà la presenza di Raoul Bova che si racconterà e presenterà il tanto atteso personaggio di Don Massimo che da giovedì prossimo esordirà in Don Matteo 13 prendendo il posto del personaggio interpretato da Terence Hill.

Domenica in: le anticipazioni e gli ospiti della trentaduesima puntata

L’appuntamento settimanale con Mara Venier va in onda il 24 aprile 2022 con i telespettatori che si troveranno di fronte ai tanti ospiti del contenitore televisivo di successo di Rai1. Domenica In torna in compagnia della sua storica conduttrice dalle ore 14 in punto per intervistare in primis Raoul Bova.

L’amato attore arriva in studio per parlare dei suoi prossimi impegni lavorativi ma soprattutto per parlarci del suo personaggio di Don Massimo che non dovrà far rimpiangere quello di Don Matteo, noto sacerdote uscente dell’omonima e seguitissima fiction.

Tutti gli altri ospiti della puntata di domenica 24 aprile

La nuova puntata proseguirà poi sulle note della musica di Mirko Casadei che riempirà lo spazio intitolato A grande richiesta con la sua orchestra ed i balli di cinque coppie di liscio. Tornerà protagonista la cucina con lo chef Gennaro Esposito per il noto Menu della domenica e per i suoi nuovi consigli culinari.

Il consueto spazio dedicato al cinema vedrà la partecipazione di Salvatore Esposito e Greta Scarano che presenteranno il loro nuovo film dal titolo de La cena perfetta.

Restano in tema attoriale a Domenica in arrivano prima Paolo Ruffini con tre giovani attori per parlare del nuovo spettacolo Up & Down e poi Tommaso Paradiso per parlare del suo primo film da regista dal titolo di Sulle nuvole, con la presenza di Marco Bocci e Barbara Ronchi.

Spazio al professore Massimo Galli ed al suo libro Gallipedia nel quale racconta la sua carriera ed il suo impegno nella lotta al Covid. Chiudono la puntata gli interventi musicali di Shel Shapiro e l’orchestra di Mirko Casadei.