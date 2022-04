Previsioni meteo per lunedì 25 aprile: Italia ancora divisa in due tra sole e maltempo

Ecco come sarà la giornata di domani 25 aprile in tutta Italia. La penisola sarà ancora divisa tra zone soleggiate e aree invece interessate dal maltempo: quali sono.

Il 25 aprile vedrà l’Italia divisa in due, tra maltempo e instabilità al Centro-Nord e invece sole al Sud e nelle Isole. Ecco come sarà il meteo nella giornata di domani e cosa possiamo aspettarci per i prossimi giorni.

Previsioni meteo per lunedì 25 aprile

Lunedì 25 aprile vedrà un primo allontanamento della perturbazione che ha portato piogge e temperature più fredde nelle regioni settentrionali. Dietro di sé lascerà però un po’ di instabilità: al Centro-Nord potrebbero quindi essere ancora presenti le nubi e, nelle ore centrali di domani, potrebbero verificarsi anche dei temporali. Le precipitazioni potrebbero concentrarsi sulle Alpi e in Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli, Liguria e in alcune zone interne del Centro Italia.

Diversa la situazione che si prospetta nelle Isole e nelle regioni meridionali, dove la giornata sarà stabile e prevalentemente soleggiata. Soltanto la Campania sarà interessata da un tempo nuvoloso. Domani, le temperature registreranno un lieve aumento al Nord, ma anche in Toscana e Sardegna. Sono previste invece diminuzioni nelle temperature per Abruzzo, Molise e le regioni meridionali.

Come sarà il meteo nei prossimi giorni, possibile nuova perturbazione: quando arriverà

Nei prossimi giorni è in arrivo una nuova perturbazione che dovrebbe sfiorare le regioni settentrionali nella giornata di martedì 26 aprile.

La Lombardia e il Triveneto saranno le aree più a rischio di nuove precipitazioni, mentre il Piemonte e l’Emilia Romagna vedranno l’arrivo di ampie schiarite e quindi di un cielo più sereno.

Nel resto della penisola e fino al Centro è invece prevista un’estensione dell’alta pressione, che raggiungerà le regioni del Nord nella giornata di mercoledì 27 aprile. Da metà della prossima settimana l’Italia sarà quindi unita da giornate prevalentemente soleggiate e caratterizzate da stabilità, da Nord a Sud.

Una nuova instabilità sembra essere in arrivo già a partire dal prossimo fine settimana e in particolare da domenica 1° maggio.