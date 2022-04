Amanti focosi sorpresi a fare sesso in strada: una donna li obbliga a fermarsi e diffonde un video hot￼

La coppia crede di non essere vista ma è colta nell'atto da una residente. La donna li filma e diffonde il video del sesso in pubblico tramite internet.

Due giovani hanno commesso un atto osceno in luogo pubblico, incuranti di poter essere visti da possibili passanti o abitanti della zona. Infatti durante il loro rapporto in mezzo alla strada, sono stati rimproverati da una donna e ripresi in un video da un residente. Il filmato della coppia che fa sesso per strada è stato condiviso nelle chat di WhatsApp e in poco tempo è diventato virale.

Due giovani protagonisti di un atto osceno in luogo pubblico

Due giovani, un uomo e una donna, hanno deciso di lasciarsi andare alla passione per le strade di Pistoia. La coppia non ha pensato di poter essere vista da possibili passanti o abitanti della zona e ha consumato il rapporto in mezzo alla strada.

I due ragazzi erano contro un muretto in una via della città e hanno iniziato a baciarsi. Dopo questi primi approcci, che sono diventati sempre più spinti, hanno continuato a lasciarsi andare fino ad arrivare a fare sesso.

Credevano forse che il buio della notte gli permettesse di non dare troppo nell’occhio ma così non è stato.

Coppia beccata a fare sesso per strada

Mentre i due giovani commettevano un atto osceno il luogo pubblico, sono stati visti e filmati da due abitanti della zona.

Infatti una donna che passava di lì in monopattino, li ha visti e si è avvicinata con una torcia in mano.

Non ha potuto fare a meno di incitarli a rivestirsi e la coppia si è trovata obbligata a fermarsi.

Il tutto è stato anche ripreso da un abitante della zona con un video. L’uomo è rimasto nascosto a filmare tutta la scena, che è durata circa 5 minuti. Dal video non è chiara la zona dove è avvenuto l’atto, ma sembrerebbe una strada del centro storico di Pistoia.

Nel video si sente la donna in monopattino che sgrida i due ragazzi e gli ricorda che stanno commettendo un atto osceno in luogo pubblico e li incita a terminare il rapporto e rivestirsi, soprattutto per il rispetto della ragazza.

Il rimprovero dura circa tre minuti e poi il video termina con i due ragazzi che si rivestono.

Coppia fa sesso per strada: il video diffuso su whatsapp

La coppia dopo aver fatto sesso in luogo pubblico ed essere stati ripresi dalla donna, pensavano che la storia fosse finita lì, ignari di essere stati ripresi. Infatti il residente che ha fatto il video, non si è tenuto il filmato per sé, ma ha deciso di condividere la scena piccante con gli amici nelle chat di WhatsApp.

Così in pochissimo tempo il video è stato diffuso via whatsapp fino a diventare virale tra gli abitanti di Pistoia e non solo.