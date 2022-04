Guendalina Tavassi contro tutti all’Isola dei Famosi: il fidanzato la difende e spara a zero sui naufraghi

All’Isola dei Famosi Guendalina Tavassi ha modo di parlare, anche se per pochi istanti, con l’amato fidanzato Federico. La naufraga ha recentemente attaccato alcuni compagni che, a suo dire, non le avrebbero dato ragione su determinate dinamiche di gioco. Il ragazzo ha così voluto difenderla sparando a zero su alcuni concorrenti, da Nicolas e Laura a Estefania e Roger: le stilettate in diretta.

Guendalina Tavassi contro tutti: a difenderla il fidanzato Federico

Archiviata la divisione nelle tribù dei Cucaracha e Tiburon, all’Isola dei Famosi tutti i naufraghi si sono riuniti formando un unico gruppo.

Tuttavia la decisione della produzione ha scontentato alcuni di loro, tra cui Guendalina Tavassi, che ritiene come con alcuni compagni di viaggio non voglia proprio avere a che fare. La naufraga, in particolare, contesta il clima sereno che si sarebbe ora instaurato tra i compagni, più per mantenere una convivenza pacifica che per una reale e sentita riappacificazione.

Negli scorsi giorni ha così manifestato tale malcontento, scontrandosi anche con Laura Maddaloni e Carmen Di Pietro e ritenendo di avere ragione su molti aspetti. A rincuorarla ci ha pensato il fidanzato Federico, intervenuto stasera in puntata attraverso un collegamento.

Un’occasione sfruttata dal ragazzo per difenderla dalle critiche e per metterla in guardia dall’atteggiamento di alcuni naufraghi.

Il fidanzato di Guendalina Tavassi contro i naufraghi: dure critiche

Il fidanzato di Guendalina Tavassi la difende a spada tratta sparando a zero sul gruppo: “Hai tutti contro perché sei la più forte, la più temuta. Su quell’Isola Nicolas fa il buon samaritano ma poi non va bene, arrivati a un certo punto bisogna poi tirare fuori gli attributi.

Laura è molto falsa nei tuoi confronti. Poi Estefania e Roger lasciano il tempo che trovano, invece Edoardo sai bene che è un pacifista e quindi non si schiererà mai dalla tua parte se tutti sono contro di te.

Quindi continua così perché hai ragione su tante cose“. Rincuorata dal fidanzato, Guendalina lo ringrazia: “Ti amo amore mio, grazie. So che comunque non sono sola perché ci sei tu cuore“.

Le dichiarazioni del ragazzo, tuttavia, non sono andate giù a Laura Maddaloni: “Vorrei capire perché sono falsa”. Il ragazzo controbatte: “Io è quello che ho visto dalle clip, è giusto che glielo dico. Difendo la mia fidanzata, poi tu sai quello che fai e comportati come preferisci“.