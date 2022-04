L’isola dei famosi anticipazioni: puntata ricca di duelli all’ultimo sangue, chi perde va in nomination

Ilary Blasi ed il suo reality tornano nel consueto giorno di programmazione del lunedì per dare vita ad una nuova entusiasmante puntata. I naufraghi de L’isola dei famosi saranno i protagonisti dell’undicesimo appuntamento di questa stagione in onda lunedì 25 aprile 2022 e che li metterà a dura prova con dei duelli all’ultimo sangue. I concorrenti si sfideranno in alcune prove senza esclusioni di colpi per determinare i nuovi giocatori a rischio eliminazione tra quelli che avranno perso le sfide. Scopriremo poi il verdetto del televoto tra Ilona Staller ed Edoardo Tavassi per capire chi di loro due andrà a Playa Sgamada e rischierà di abbandonare per sempre il gioco.

Al fianco di Ilary Blasi tornano gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino mentre dall’Honduras coordinerà le operazioni l’inviato Alvin.

L’isola dei famosi: l’undicesimo appuntamento

Il reality show torna nella prima serata di lunedì 25 aprile 2022 su Canale 5 per mettere nuovamente a dura prova i naufraghi rimasti in gioco. Ilary Blasi conduce l’undicesimo appuntamento stagionale che svelerà chi tra Ilona Staller e Edoardo Tavassi dovrà salutare il gruppo più folto e sbarcare a Playa Sgamada rischiando l’estromissione dal gioco.

A partire dalle ore 21:30 circa i fan del reality saranno accompagnati dai commenti di Vladimir Luxuria e Nicola Savino e dall’amatissimo Alvin, oltre che da tanti ospiti presenti in studio oltre che agli eliminati delle scorse puntate.

L’isola dei famosi: le anticipazioni dell’undicesimo appuntamento

Nel corso della nuova puntata i naufraghi saranno messi a dura prova con dei duelli all’ultimo sangue. Dall’esito di queste sfide si scoprirà infatti che i perdenti saranno i primi nominati della puntata e rischieranno di salutare per sempre l’isola dell’Honduras.

Clemente Russo sarà poi sottoposto ad una missione importante per avere la possibilità di tornare in gioco da Playa Sgamada e rivedere la moglie Laura Maddaloni ma se dovesse sbagliare andrà direttamente al televoto.