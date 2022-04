Million Day estrazioni e Extra numeri vincenti di oggi 25 aprile: combinazioni, cinquina e ora di estrazione

Quello di lunedì 25 aprile 2022 è il primo concorso della nuova settimana in compagnia del Million Day. A partire dalle ore 20:30 i giocatori avranno un nuovo tentativo di vincere 1 fino ad 1 milione di euro e nel caso in cui non ci riuscissero potrebbero sempre dare una seconda opportunità alla proprio cinquina giocando anche con l’EXTRA MILLIONDAY. Le due combinazioni vincenti saranno estratte a partire dalle ore 20.30, con il nostro giornale che ti farà conoscere le cinquine vincenti sin da qualche minuto dopo l’estrazione.

Le statistiche del Million Day

Il Million Day torna a fare gola ai suoi appassionati con una nuova estrazione a a partire dalle ore 20:30. L’ultima settimana del mese di aprile è da passare nuovamente andando incontro alla possibilità di vincere fino ad 1 milione di euro o quantomeno di mettere a segno una vittoria degna di nota.

I giocatori sperano infatti che lunedì 25 aprile 2022 la lotteria sia più gustosa che mai donando loro le soddisfazioni tanto sperate.

Lo scopriremo a partire da qualche minuto dopo le ore 20:30, nuovo orario di estrazione da quando è stato introdotto l’Extra Million Day, con i risultati che saranno visibili su tutte le piattaforme collegate a Lottomatica oltre che ovviamente qui sul nostro giornale.

Per partecipare all’estrazione i tanti giocatori devono mettere a segno una giocata valida, con lo stesso gioco del Million Day che da più di una mese a questa parte dona uanche una seconda possibilità ai numeri dei giocatori, facendo partecipare loro all’estrazione della seconda combinazione vincente di giornata chiamata Extra Million Day.

I giocatori potranno tentare la fortuna partendo anche da alcune interessanti statistiche in grado di suggerire loro le giocate, stiamo parlando di quelle statistiche che riguardano i numeri che vengono estratti con minor frequenza, detti ritardatari, e di quelli che vengo estratti con maggior frequenza che sono comunemente detti frequenti.

Sul sito ufficiale del gioco è possibile infatti imbattersi in questi tipi di statistiche, sia per il Million Day che per l’Extra MIllion Day, che possono essere confrontati per mettere a segno le nuove giocate.

Gioca al Million Day responsabilmente

