Morto Marco Occhetti, il Kim dei Cugini di Campagna: l’ultimo saluto del gruppo all’ex cantante

Lutto per i Cugini di Campagna, che hanno dovuto dire addio ad un loro storico membro dal 1986 al 1994: Marco Occhetti. L’ex cantante del gruppo, conosciuto in arte con il nome di “Kim”, è morto a 62 anni venerdì sera. A darne l’annuncio la figlia su Facebook, cui ha fatto seguito un doloroso messaggio del gruppo che l’ha salutato per l’ultima volta: “Ti ricorderemo con affetto“.

Addio a Marco Occhetti, lo storico Kim dei Cugini di Campagna

Il mondo della musica è in lutto per l’improvvisa scomparsa di Marco Occhetti, in arte “Kim“, storica voce dei Cugini di Campagna. Il cantante è morto a 62 anni nella serata di venerdì, come riferito dalla figlia attraverso un doloroso messaggio condiviso su Facebook.

A causare il decesso, stando a quanto riportato da Ansa, sarebbe stato un arresto cardiaco.

Marco Occhetti era stato membro del gruppo dal 1986 al 1994, raccogliendo l’eredità dell’ex cantante Paul Gordon Manners. Fu proprio “Kim”, attraverso il suo caratteristico falsetto, a rendere iconica la band fondata dai fratelli Ivano e Silvano Michetti, con canzoni simbolo quali Anima mia e non solo. Abbandonato il gruppo, Occhetti divenne un artista di strada.

Morto Marco Occhetti: l’annuncio della figlia e l’ultimo saluto dei Cugini di Campagna

A dare l’annuncio della morte di Marco Occhetti è stata la figlia attraverso un messaggio condiviso su Facebook: “Come avrete potuto leggere, purtroppo ieri sera papà è venuto a mancare.

Ringrazio tutti per i messaggi che gli avete scritto. Papà era un casinaro e gli sarebbe piaciuto avere tanta gente intorno a ricordarlo. Per questo, vi comunico che Lunedì 25 aprile alle h.15,00 si terrà il suo funerale a Fiano Romano presso la Chiesa di Santo Stefano Protomartire“.

Anche i Cugini di Campagna, che hanno rappresentato un importante pezzo di vita per Marco Occhetti, hanno voluto ricordarlo sempre su Facebook.

L’ultimo saluto del gruppo al suo ex membro: “Un saluto al nostro fraterno amico KIM, di cui abbiamo appreso la dipartita. Ti ricorderemo con affetto. R. I. P. I Cugini di Campagna“.