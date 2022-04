Assunta Almirante è morta, era la memoria storica della destra italiana: le parole della figlia e dei politici

È morta Assunta Almirante, moglie di Giorgio Almirante, fondatore e leader storico del Movimento Sociale Italiano. Raffaela Stramandinoli, detta Assunta, era nata a Catanzaro il 14 luglio 1921 e aveva quindi festeggiato la scorsa estate i 100 anni. La Almirante era considerata da molti come la memoria storica della destra italiana.

È morta Assunta Almirante: il ricordo della figlia

È morta nelle prime ore di questa mattina Donna Assunta Almirante, come era conosciuta. “Una perdita enorme, perché tra noi c’era un rapporto speciale, soprattutto in questi ultimi anni eravamo sempre insieme e sempre vicine“, ha raccontato in questi primi momenti di lutto all’Adnkronos la figlia Giuliana de Medici.

“Sto ricevendo tantissime dimostrazioni di affetto, le volevano tutti tanto bene“, ha aggiunto ancora.

Morta Assunta Almirante: il cordoglio della destra

A stretto giro è arrivato anche il primo commento di Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, ha l’ha descritta come: “Donna Assunta Almirante ha segnato un’epoca della vita italiana. Generosa, prodiga di consigli, sincera, infaticabile custode della memoria di Giorgio Almirante, ha rappresentato nel tempo un punto di riferimento per tanti”, la ricorda Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia.

“Il suo affetto è stato un privilegio per molti di noi. La ricordo con affetto e con commozione“, ha aggiunto ancora, riporta Ansa.

“Buon viaggio e una preghiera per donna Assunta Almirante, cent’anni vissuti intensamente“, ha scritto Salvini.

Assunta Almirante: chi era

Nata Raffaela Stramandinoli, ma ricordata da tutti come Assunta, era nata a Catanzaro ma era diventata romana d’adozione.

È stata considerata la madre della destra italiana anche dopo la morte del marito, Giorgio Almirante, nel 1988. Sposò il marchese Federico de’ Medici e insieme ebbero tre figli: Marco, Marianna e Leopoldo.

Nel 1952, l’anno della svolta, quando conosce il deputato del Movimento Sociale Italiano Giorgio Almirante. Successivamente decide di separarsi del marito e nel 1958 nasce Giuliana, che porta il cognome de’ Medici perché era stato il marchese a riconoscerla. Dopo la morte del marchese, la Stramandinoli sposa nel 1969 proprio Giorgio Almirante in Chiesa.