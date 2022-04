Barbara d’Urso fuori da Mediaset: la conduttrice lascia la rete. L’indiscrezione sul suo futuro in tv

Barbara d'Urso non avrebbe più un futuro in Mediaset, non solo il calo di ascolti a partire dallo scorso anno, anche i bassi riscontri de La Pupa e il Secchione Show non convincono.

Barbara d’Urso verso l’addio a Mediaset, l’emittente non sarebbe intenzionata a rinnovarle il contratto in scadenza a dicembre 2022. È questa la notizia bomba che circola da qualche sulla conduttrice che per anni è stata il volto di Canale 5 con i suoi programmi da Pomeriggio 5 a Live-Non è la d’Urso, passando per Domenica Live e ad oggi La Pupa e il Secchione Show.

Un crisi, quella tra Carmelita e il Biscione, iniziata già lo scorso anno proprio in questo periodo, quando è arrivato l’annuncio della probabile chiusura degli spazi della domenica, appunto Live e Domenica Live e la riduzione dei tempi di messa in onda di Pomeriggio 5.

Se la conduttrice aveva però smentito la crisi, dovuta anche al drastico calo di ascolti, le previsioni si erano poi rivelate vere.

Barbara d’Urso fuori da Mediaset dal prossimo anno

A rilanciare la notizia che vede Barbara d’Urso prossima all’addio a Mediaset è Dagospia, come scritto da Giuseppe Candela, in merito alle anticipazioni sui quali volti vedremo e quali non vedremo in più in televisione, si parla anche del futuro della Barbarella Nazionale.

La conduttrice non è nei piani del Biscione per il futuro, come riportato sul sito infatti si legge: “Ai piani alti, nei corridoi di Cologno Monzese, tra gli addetti ai lavori tutti sembrano conoscere il finale della lunga storia tra la conduttrice e il Biscione”.

Oltre agli ascolti ci sarebbe anche “insoddisfazione” per l’esito della realizzazione de La Pupa e il Secchione Show.

Spazio ridotto a Pomeriggio 5: lo studio cambia posto

Sempre secondo quanto riferito da Dagospia, oltre al mancato rinnovo del contratto, per Barbara d’Urso ci sarebbe anche un cambio di location.

Infatti lo studio di Pomeriggio 5 cambierà a partire dall’inizio di maggio. Come si legge infatti: “A Carmelita sarà tolto anche lo studio di Pomeriggio 5, da inizio maggio il programma si trasferirà nello ‘sgabuzzino’ da cui vanno in onda anche Mattino 5, Tg4, Studio Aperto e TgCom24, notizia non accolta bene dalla all news diretta da Liguori”.

Con l’ultima puntata di Pomeriggio 5, che andrà in onda a giugno, si dovrebbe quindi concludere la pluridecennale esperienza di Barbara d’Urso a Mediaset.