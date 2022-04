Come ti divento bella stasera su Rai 2: trailer, trama, cast e curiosità del film con Amy Schumer

Come ti divento bella!: va in onda su Rai2 nella prima serata di martedì 26 aprile 2022. Scopri la trama, il cast e le curiosità della pellicola.

Nella prima serata di martedì 26 aprile 2022 il canale riporta in onda la storia di Renée, una trentenne newyorkese insicura e sempre impaurita dalla vita e dagli altri, che dopo essersi risvegliata dopo un incidente cambierà per sempre la sua vita convincendosi di essere la donna più bella e capace del mondo. La pellicola Come ti divento bella va in onda a partire dalle ore 21:20 circa su Rai2. Scopri la trama, il cast e qualche curiosità sulla commedia made in States.

Come ti divento bella!: il cast del film

Come ti divento bella! (in linuga originale dal titolo di I Feel Pretty) è una pellicola del 2018 diretta da Abby Kohn e dal suo storico collaboratore Marc Silverstein.

Nel cast della pellicola il ruolo della protagonista spetta a Amy Schumer nei panni di Renee Bennett, una ragazza insicura che troverà il modo di dare una sferzata all’immagine che ha di sé. Altra conosciuta interprete del film è Michelle Williams, nota attrice statunitense amata anche in Italia per la sua indimenticabile partecipazione a Dawson’s Creek, il teen drama divenuto un cult nel periodo a cavallo tra la fine degli anni ’90 e gli inizi del 2000, oltre che per la sua partecipazione al film I segreti di Brokeback Mountain che le valse anche una candidatura agli Oscar come miglior attrice non protagonista.

Chiudono il cast della pellicola anche le partecipazioni degli attori Tom Hopper, Rory Scovel, Adrian Martinez e della supermodella Emily Ratajkowski.

Come ti divento bella!

: la trama della commedia

Renee Bennett è una ragazza come tante altre che vive New York, introversa ed insicura che non vive bene con il suo aspetto fisico. In seguito ad una caduta la sua vita cambia per sempre quando risvegliatasi dal coma è convinta di essere quello che le è sempre mancato: una donna sexy, attraente, irresistibile e sicura di se.

Di conseguenza diventa una donna di successo e apprezzata da tutti, ricercata ed amata da tanti. Sarà però la sua eccessiva sicurezza a cambiarla in peggio e ad andare incontro alle critiche di tanti che le faranno capire di essere cambiata ma in peggio.

Guarda il trailer: