Jane Fonda e l’età che avanza, la confessione: “Consapevole di essere vicina alla morte. E non mi dà fastidio”

Confessioni a cuore aperto sull'età che avanza da parte di Jane Fonda che, a 84 anni, si sente ancora giovane: per lei la vecchiaia non è un ostacolo, come rivelato.

Un importante insegnamento sulla bellezza della vita è arrivato da Jane Fonda, nel corso di un’intervista-promozione della serie Netflix Grace and Frankie. L’attrice 84enne ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’ineluttabile scorrere del tempo: consapevole di essere vicina alla morte, non vuole che la vecchiaia rappresenti per lei un ostacolo. “Puoi essere davvero giovane a 85 anni” confessa.

Jane Fonda e l’età che avanza: “Consapevole di essere più vicina alla morte“

85 anni da compiere il prossimo dicembre, ma per Jane Fonda il passare degli anni non rappresenta affatto un ostacolo, anzi. La popolare attrice statunitense è attualmente impegnata con la promozione della nuova stagione della serie comica Netflix Grace and Frankie, in cui recita al fianco di Lily Tomlin.

Nel corso di un’intervista rilasciata alla CBS News, in cui ha anche parlato della serie, la Fonda si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni sul tema della vecchiaia e dell’ineluttabile scorrere del tempo.

L’attrice si è detta “super consapevole di essere più vicina alla morte. E non mi dà fastidio. Quello che mi infastidisce è che il mio corpo, sai, fondamentalmente non è il mio! Le mie ginocchia non sono mie, i miei fianchi non sono miei, la mia spalla non è mia“.

E, mimandosi il volto, rivela di riconoscersi solo più in viso.

Jane Fonda e la bellezza di sentirsi giovani nonostante la vecchiaia

Parlando dell’età che avanza, Jane Fonda ha ammesso di non volersi privare della bellezza della vita sebbene il fisico non sia più quello di un tempo.

La vecchiaia non rappresenta per lei un ostacolo, come dimostra il fatto che sia ancora impegnata sul set dal quale riesce a trovare sempre nuovi stimoli: “Il fatto è che se sei vivo e relativamente in salute ad un’età avanzata… voglio dire, ho quasi 85 anni. Il fatto che io sia ancora viva e lavoro, wow, che importa se non ho le mie vecchie articolazioni?

E non posso più sciare, andare in bicicletta o correre? Sai, puoi essere davvero vecchio a 60 anni e puoi essere davvero giovane a 85 anni“.