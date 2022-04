La scogliera dei misteri anticipazioni e trama dell’ultima puntata stasera in tv. Quando e dove vedere la serie

La scogliera dei misteri va in onda per l'ultima volta su Rai1 con la sua terza puntata. Le anticipazioni della trama che sveleranno ai fan il finale del mistero.

L’appassionante crime francese porta al termine le sue serate evento martedì 26 aprile 2022 ovviamente su Rai1. La terza ed ultima puntata della nuova miniserie tv piena di mistero dal titolo La scogliera dei misteri va in onda a partire dalle ore 21:30 circa svelando come si concluderà l’inaspettata storia di Lola Bremond. La ragazza è infatti ad un passo da scoprire la verità sul suo passato nascosto in quel luogo da venticinque anni e nei due episodi finali un ruolo fondamentale lo avrà Georges Battaglia che, sopravvissuto ad un incidente d’auto, rivelerà a Lola tutta la verità.

La scogliera dei misteri: le anticipazioni del penultimo episodio della serie

A partire dalle ore 21:30 circa di martedì 26 aprile 2022 va in onda il primo episodio di serata de La scogliera dei misteri, il penultimo dell’intero crime.

Lola è ad un passo dallo scoprire la verità sulla madre Manon dopo che Georges Battaglia sopravvive all’incidente d’auto e le rivela la verità. L’uomo le dice infatti di aver abusato di lei prima di ucciderla, sconvolgendo la ragazza rimasta inerme alla notizia.

Intanto Eric e Inès vengono a sapere anche loro questo fatto, interrogandosi sul perché del comportamento del padre, con Eric che decide di tagliare i ponti con lui mentre Inès continuerà a difenderlo.

La scogliera dei misteri: le anticipazioni dell’ultimo episodio

L’ultima puntata della miniserie tv francese sarà ricca di tensioni e colpi di scena.

Lola rischierà di morire ma sarà salvata da un’indagine parallela a quella ufficiale. Un ruolo fondamentale lo avrà Clément, capitano della Polizia e figlio di Pierre Neuville, che scoprirà la verità sull’incidente stradale in cui perse la vita Manuela, la moglie di Jourdan.

Il mistero dietro alla fine di Manon potrà essere svelato grazie alla scoperta di chi è che sta inviando messaggi a Lola, che condurranno la giovane a scoprire finalmente la verità dietro la morte di sua madre.