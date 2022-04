Previsioni meteo dal 26 aprile al 1 maggio: dopo il sole tornano i temporali e la primavera non trova quiete

Dopo il ponte del 25 aprile con temperature quasi autunnali su gran parte dell’Italia, si apre la settimana che ci porta dritti verso la giornata del primo maggio. La nostra penisola attraverserà ancora numerosi sbalzi di clima, da cieli soleggiati a temporali, che potranno creare sbalzi d’umore negli abitanti. Le previsioni meteo dal 26 aprile al 1 maggio.

Previsioni meteo per martedì 26 aprile

La giornata di martedì 26 aprile sarà, come quelle della settimana precedente, ancora abbastanza temporalesca su gran parte dell’Italia. Arrivano, infatti, verso le regioni del Nord e del Centro della nostra penisola, masse di aria umida e instabile.

In Lombardia e sul Triveneto, infatti, potranno verificarsi residui rovesci temporaleschi e potrà nevicare sulle quote tra i 1600 e i 1800 metri. Il Sud, invece, continua a godersi situazioni più tranquille e stabili grazie ad un anticiclone e al campo di alta pressione che presto governerà anche tutto il resto d’Italia.

Meteo per mercoledì 27, giovedì 28 e venerdì 29 aprile

Già a partire da mercoledì 27, l’anticiclone che in questi giorni ha consentito climi miti e del tutto primaverili al Sud inizierà a risalire la penisola portando tempo stabile anche al Centro e al Nord.

La giornata di mercoledì, infatti, sarà soleggiata un po’ ovunque. Unica punta grigia sarà l’estremo Nord-Est che vedrà i cieli coperti da un po’ di nuvolosità.

Nel corso della settimana, però, l’anticiclone la farà da padrone. Giovedì 28 aprile, infatti, si conferma il tempo stabile e soleggiato. In Sardegna, in Sicilia, e in Calabria saranno presenti leggere nuvolosità, ma senza piogge.

Potremo finalmente godere della faccia mite della primavera almeno fino a venerdì 29 aprile che vedrà picchi dai 20°C ai 23°C al Nord e persino dai 26°C ai 28°C al Sud, specialmente in Sicilia.

Il tempo del fine settimana: sabato 30 aprile e domenica 1 maggio

Nei giorni del fine settimana, però, arriverà nuovamente l’aria instabile. Sabato 30 aprile, infatti, al Nord potranno verificarsi nuovamente temporali, ma nella giornata del 1 maggio il maltempo questa volta potrebbe raggiungere anche le zone del Sud Italia; portando rovesci temporaleschi in Sicilia, Calabria e Puglia.