Bimba di 10 anni scompare mentre va a casa della zia: il suo corpo trovato in un bosco insieme alla bici

La scorsa domenica una bambina di 10 anni, di nome Lily Peters è scomparsa a Chippewa Falls, nel Wisconsin; dopo attente ricerche, nel corso della giornata di lunedì, il suo corpo è stato trovato privo di vita in un sentiero boscoso poco distante da casa. Mentre la comunità è sconvolta dal terribile accaduto, le autorità hanno iniziato a muoversi e raccogliere indizi – dichiarando anche che la bimba conosceva il suo aggressore.

Bimba di 10 anni scompare nei boschi: ritrovato il suo corpo

La scorsa domenica il signor Peters ha avvertito le autorità che sua figlia di 10 anni – che quel pomeriggio si era recata a casa della zia – non era mai tornata.

Dopo le prime ricerche è stata prima trovata la bicicletta nei boschi vicino al sentiero che la bambina avrebbe percorso e poi, lunedì mattina, è stato trovato anche il suo corpo.

Già nelle prime ore dopo il ritrovamento la polizia ha affermato di aver ricevuto più di 200 segnalazioni che il il capo della polizia di Chippewa Falls, Matthew Kelm, ha spiegato essere fondamentali per la soluzione del caso.

Per la morte di Lily sarebbe stato arrestato un uomo; come riportato da Usa Today, Matthew Kelm ha anche riferito che il sospettato era noto alla vittima e che, dunque, non era un completo estraneo, ma non sono state rilasciate ulteriori informazioni.

La reazione della comunità dopo la morte della bambina

la piccola comunità di Chippewa Falls (nel Wisconsin) è rimasta ovviamente colpita dall’accaduto e in molti in queste ore hanno mostrato solidarietà alla famiglia della piccola con gesti o dichiarazioni per ricordarla in ogni modo.

“Siamo una comunità compatta, una grande comunità di persone – ha spiegato una donna – Questo accaduto ci ha colpito molto duramente“. “Ti senti così impotente – dichiara un’altra intervistata – Vuoi migliorare tutto.

Non sappiamo cos’altro fare. Cosa puoi fare?” si legge su USA Today.

Nel frattempo vicino la scuola che Lily frequentava è stato allestito un memoriale per la bimba – dove molti sono andati a portare fiori, palloncini e peluche.