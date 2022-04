Brooklyn: la trama, le curiosità ed il cast del film in onda in prima serata su Rai1

Brooklyn va in onda in prima serata su Rai1 mercoledì 27 aprile 2022. SCopri le curiosità, la trama ed il cast della pellicola in onda ale ore 21:30 circa.

Su Rai1 nella prima serata di mercoledì 27 aprile 2022 torna in onda il film drammatico ispirato dal romanzo omonimo di Colm Tóibín. Nella pellicola dal titolo di Brooklyn il ubblico potrà godersi la storia di Ellis, una giovane immigrata irlandese che vive in città negli anni ’50 che si innamora dell’italiano Tony e con lui cerca la rivalsa ed una nuova vita nonostante le continue avversità che la continueranno a colpire una dopo l’altra.

La tram, le curiosità ed il cast del film che ha ben figurato ai premi Oscar del 2016 e che va in onda su Rai1 a partire dalle ore 21:30 circa.

Brooklyn: il cast e le curiosità della pellicola

Brooklyn è un film del 2015 diretto da John Crowley, noto regista irlandese noto apprezzato dalla critica e dal pubblico per i suoi lavori dal titolo di Intermission del 2003 e Boy A uscito nelle sale cinematografiche nel 2007.

La pellicola è ispirata dal romanzo omonimo dello scrittore Colm Tóibín ed è stato un successo soprattutto presso la critica che la insignì di due candidature ai premi Oscar, quella come Miglior attrice protagonista per la protagonista e quella come Miglior sceneggiatura non originale senza però premiarla con il riconoscimento.

La protagonista del film di nome Eilis interpretata dall’attrice Saoirse Ronan, interprete irlandese che vanta un curioso record in quanto a candidature agli Oscar essendo la seconda, dopo Jennifer Lawrence, ad averne ricevute quattro entro la soglia dei 25 anni.

Al suo fianco a comporre il cast troviamo l’attore Emory Cohen nei panni di Antonio Tony Fiorello, Jane Brennan, mentre Fiona Glascott interpreta la sorella della protagonista ed ancora Jim Broadbent, Julie Walter, Jessica Peré e Domhnall Gleeson.

Brooklyn: la trama del film

Nella Brooklyn degli anni Cinquanta arriva Eilis, che non contenta della sua vita in Irlanda sbarca negli Stati Uniti in cerca del grande sogno dopo una vista di sacrifici e lavori poco edificanti.

Una volta arrivata in America trova subito lavoro in un grande magazzino e si innamora di Tony, italoamericano che fa l’idraulico e con il quale si sposa in segreto.

La giovane donna è finalmente felice ma non fa in tempo a viversi la sua stabilità emotiva ed economica che deve tornare in patria a causa della morte della sorella dove rivivrà i fantasmi di un tempo e le ragioni che l’avevano spinta a partire in cerca di fortuna.

Guarda il trailer: