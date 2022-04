Cambio di residenza online al via da oggi in tutta Italia: come funziona e in quale modo si può richiedere

Da oggi è disponibile il servizio online che consente ai cittadini italiani di cambiare la propria residenza e di chiedere il rimpatrio dall’estero. Ecco come funziona e cosa bisogna fare per accedere a questo servizio.

Cambio di residenza online in tutti i Comuni italiani al via da oggi, come funziona e cosa si può richiedere

A partire da oggi, 27 aprile, i cittadini italiani potranno richiedere il cambio di residenza all’interno dei Comuni italiani o il rimpatrio dall’estero direttamente online. Il nuovo servizio è disponibile presso il portale ANPR, l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, a cui hanno aderito tutti i Comuni del territorio nazionale.

L’annuncio è stato diffuso dai Ministeri dell’Interno e dell’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, assieme a Sogei. In particolare, i cittadini avranno la possibilità di richiedere per via telematica il cambio di residenza per: trasferimento da un qualsiasi Comune ad un altro sul territorio nazionale; cambio di abitazione nello stesso Comune all’interno del territorio nazionale; rimpatrio dall’estero per i cittadini italiani iscritti all’Aire, l’Anagrafe degli Italiano Residenti all’Estero.

Cosa bisogna fare per richiedere il cambio di residenza online: le istruzioni

Per poter richiedere il cambio di residenza online occorre accedere all’area riservata ai cittadini all’interno del portale dell’ANPR.

Per poter effettuare l’accesso bisogna essere in possesso di credenziali di Sistema Pubblico di Identità Digitale SPID, Carta di Identità Elettronica CIE oppure Carta Nazionale dei Servizi CNS.

A questo punto è possibile compilare l’apposita richiesta presente sul portale, sia per sé sia per gli altri componenti della famiglia anagrafica. Una volta compilata, la richiesta può essere inviata telematicamente al Comune di competenza.

I vari passaggi da effettuare sono corredati da indicazioni da seguire. All’interno della propria area riservata sul sito è inoltre possibile monitorare lo stato di avanzamento della domanda presentata e inserire il proprio indirizzo email a cui ricevere gli aggiornamenti.