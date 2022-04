Damiano David e Giorgia Soleri insieme in una foto di 8 anni fa: com’erano e la dolcissima dedica

Da quando Damiano David è uscito allo scoperto e ha rivelato il nome della fidanzata, Giorgia Soleri, i suoi fan sono letteralmente impazziti per la coppia. I due però sono molto riservati ed è davvero raro che pubblichino foto insieme.

Proprio per questo sono rimasti tutti sorpresi in questi giorni nel vedere ben due scatti sul profilo della modella, di cui uno risalente a ben 8 anni fa, quando probabilmente i due ragazzi si erano appena conosciuti.

Giorgia Soleri condivide una foto con Damiano David di otto anni fa: “Che viaggio meraviglioso”

Non capita molto spesso, dunque, che Giorgia e Damiano condividano con i fan degli scatti insieme.

Per questo sono rimasti tutti stupiti nello scorrere le storie Instagram della ragazza e vedere che ne aveva condivisi ben due.

Nella prima delle due storie la modella ha pubblicato una foto risalente a ben otto anni fa, probabilmente quando si erano appena conosciuti, a giudicare dalla dolce dedica che accompagna l’immagine: “8 anni fa oggi. Io e te, Villa Borghese e le nostre lunghe e infinite chiacchierate. Canti davvero bene, sai? Che ridere pensarci oggi“.

Nella successiva invece ha scelto di mostrare ai follower uno scatto dell’anno scorso, per mostrare anche quanto tempo sia passato ma come i loro sentimenti non siamo mutati affatto.

“E un anno fa, oggi. Che viaggio meraviglioso” scrive infatti Giorgia sopra questa foto.

Chi è Giorgia Soleri, la modella fidanzata con Damiano David

Dal momento che la coppia è piuttosto riservata, non sono moltissime le informazioni sulla vita privata di Giorgia. È sono che la ragazza è nata a Milano nel 1996, anche se ormai da molto tempo vive a Roma accanto alla sua dolce metà – Damiano David.

Ha intrapreso la strada da modella ma è soprattutto per i suoi problemi di salute che negli ultimi tempi è finita al centro dell’attenzione.

La ragazza ha infatti rivelato di soffrire di endometriosi e vulvodinia e spesso ha condiviso messaggi sui social per aiutare tante ragazze che come lei soffrono di questa patologia. Non troppo tempo fa la ragazza ha infatti condiviso un lunghissimo messaggio nel quale ha anche mostrato le cicatrici del suo intervento per l’endometriosi, spiegando che molto spesso il suo dolore non è stato ascoltato ma che non si è mai arresa (nella speranza di fungere da esempio per chi è nella sua condizione).