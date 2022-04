Un’altra verità: una nuova miniserie tv al via su Canale 5. Le anticipazioni della trama

Mercoledì 27 aprile 2022 su Canale 5 debutta un nuovo thriller che riporta i protagonisti a contatto con i fantasmi del passato. Nella prima serata della rete a partire dalle ore 21:30 va in onda Un’altra verità, prodotto francese con l’eclettica Camille Lou nel ruolo della protagonista Audrey, giovane avvocato parigino che è l’unica scampata a un serial killer che ha sedici anni prima ha fatto incetta di vittime nella regione di Biarritz dove lei abitava. La cittadina di mare della Francia sarà il teatro di vecchi timori e nuove preoccupazioni che la protagonista capirà essere collegati e pronti a turbarle nuovamente la vita.

Un’altra verità: la prima puntata in onda su Canale 5

Questa sera prende il via la nuova miniserie francese dal titolo in lingua originale di J’ai menti (Ho mentito) che porterà il pubblico in una serie di misteri collegati tra presente e passato. La trama di Un’altra verità ruota intorno alla bugia raccontata dalla protagonista di nome Audrey che ben sedici anni prima dell’inizio del racconto si trova a rubare un oggetto prezioso che perderà in seguito ad aver subito una aggressione da parte di un killer di giovani donne.

Mercoledì 27 aprile 2022 a partire dalle ore 21:30 circa vanno in onda i primi due episodi del thriller che ci mostreranno l’incipit della storia densa di mistero nella quale la protagonista dovrà fare i conti sia con la sua menzogna che con il presunto ritorno dello stesso temuto killer.

Un’altra verità: le anticipazioni dei primi due episodi

Nei primi due episodi di stagione il pubblico scoprirà l’inizio della narrazione nel 2003. Audry è una giovane che vive in una città di mare che si trova ad essere terrorizzata dal fantasma di un killer che uccide giovani ragazze proprio nella sua zona.

La sua storia si intreccerà con quella dell’assassino quando in compagnia del suo ragazzo si intrufola in una casa per rubare una lussuosa collana ma all’uscita dalla villa verrà aggredita proprio dal killer.

In seguito alla colluttazione, dalla quale riuscirà a sopravvivere, mente sul furto della collana che andrà dispersa come il ricordo di quella vicenda. Ma il passato è pronto a bussare nuovamente alla sua porta quando 16 anni dopo, divenuta ormai una avvocatessa, si ritrova ad indagare su delle morti sospette che lei è certa siano collegati allo stesso killer del passato.