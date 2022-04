Uomo ferito a colpi di pistola e lasciato in strada nel pavese. È ricoverato in gravi condizioni, è mistero

Sul caso indagano i carabinieri, al momento l'uomo non sarebbe stato identificato ma avrebbe un'età compresa tra i 20 e i 30 anni. Ha riportato ferite d'arma da fuoco alle gambe.

Un uomo di identità ed età sconosciuta si trova ricoverato in gravissime condizioni dopo che, nella serata di martedì 26 aprile, è stato lasciato in strada con ferite d’arma da fuoco. Al momento l’uomo si trova ricoverato a Pavia e le sue condizioni sono gravi. Sul caso indagano i carabinieri.

Ferito da colpi di pistola e trovato in strada: è grave

Un vero e proprio mistero quello riguardante l’uomo ritrovato sulla strada Provinciale 73, periferia di Barbianello, zona cimitero, provincia di Pavia, riverso a terra con numerose ferite d’arma da fuoco. Secondo una primissima ipotesi, l’uomo che non è stato ancora identificato, sarebbe stato scaricato lì da un’auto in transito.

Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 19.30 di martedì 26 aprile, a seguito delle segnalazioni dei diversi automobilisti in transito.

Ferite d’arma da fuoco alle gambe

Se inizialmente l’ipotesi era che l’uomo fosse rimasto ferito dopo essere volato da un’auto in corsa, al loro arrivo i soccorritori hanno constatato che aveva ferite d’arma da fuoco alle gambe. L’uomo è stato trasportato presso il Policlinico San Matteo di Pavia, dove nella notte è stato sottoposto ad un’operazione d’urgenza e ora si trova ricoverato in terapia intensiva, in gravi condizioni.

Le prime ipotesi sul caso dell’uomo trovato in strada

Secondo una prima stima, l’uomo ricoverato in ospedale avrebbe tra i 20 e i 30 anni ma la sua identità resta ancora ignota. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Stradella; stando a quanto si legge su Il Giorno alcuni testimoni avrebbero riferito di aver udito degli spari ma non nello stesso punto.

Il mistero si infittisce ulteriormente in quanto, sempre secondo quanto si legge sul quotidiano il ritrovamento dell’uomo potrebbe essere collegato ad un incidente avvenuto nella serata precedente a Campospinoso, dove era stata trovata un’automobile schiantata con tracce di sangue ma senza nessun ferito.

Sempre dei testimoni avrebbero riferito di aver visto tre automobili sulla Bronese, due sarebbero state intente ad inseguire una terza, finché una delle due inseguitrici non si sarebbe schiantata e l’autista sarebbe salito a bordo dell’altra.