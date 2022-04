Amici serale, le anticipazioni della registrazione: l’ospite di puntata ed il ballottaggio per l’eliminazione

Amici ha registrato la puntata che vedremo in onda su Canale5 sabato 30 aprile 2022. Scopri le anticipazioni del nuovo appuntamento e l'ospite di Maria De Filippi.

Il talent show ha registrato ieri sera il settimo appuntamento del suo seguitissimo finale che sta accompagnando il pubblico verso la finalissima di questa edizione. I ballerini e cantanti rimasti in gara wsi sono dati nuovamente battaglia a colpi di emozionanti performance che il pubblico si godrà su Canale 5 nella prima serata di sabato 30aprile 2022. Grazie alle anticipazioni che circolano in rete siamo in grado di riportarvi ciò che accadrà nella nuova puntata di Amici condotta dalla sempre presente Maria De Filippi al cospetto degli agguerriti professori e dei sempre attenti Stash, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia che determineranno il nuovo ballottaggio tra i talenti a rischio eliminazione.

Di chi si tratta e chi sarà il nuovo ospite nell’appuntamento al via alle ore 21:30 di sabato 30 aprile 2022.

Amici: la settima puntata del serale

Sabato 30 aprile 2022 si aggiungerà un altro importante tassello al percorso senza sosta del talent più longevo della televisione italiana in vista della incoronazione del vincitore di quest’anno. Il pubblico potrà godersi la nuova registrazione del serale di Amici tenutasi ieri sera sempre su Canale5 ed a partire dalle ore 21:30 circa quando le squadre capitanate dai professori Anna Pettinelli e Veronica Peparini, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ed anche da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro si daranno nuovamente battaglia.

L’appuntamento è stato già registrato ed in rete iniziano già a circolare le anticipazioni di quanto accaduto durante a registrazione, con l’account Twitter di Amici News sempre primo a fornirle. In primis nello studio presidiato da Maria De Filippi arriverà come ospite il cantante Ghali.

Amici, le anticipazioni: cosa succede nella puntata in onda sabato 30 aprile

Le anticipazioni di quanto accaduto durante la registrazione sono tratte dal profilo Twitter di Amici News che come ogni registrazione ha tenuto informati i suoi numerosi followers.

Stando alle sue anticipazioni nella prima manche si sono sfidate le squadre condotte dal duo Zerbi-Celentano contro Cuccarini-Todaro sancendo a rischio eliminazione Nunzio.

La seconda manche Zerbi-Celentano hanno sfidato Pettinelli-Peparini mandando al ballottaggio Albe mentre nella terza ed ultima sfida ancora l’agguerrito duo Zerbi-Celentano ha sfidato Cuccarini-Todaro uscendone sconfitto e vedendo a rischio eliminazione Luigi.

Al ballottaggio a tre sarebbero quindi finiti Nunzio, Albe e Luigi, con quest’ultimo che non solo si è salvato ma è riuscito anche a conquistare il Premio Tim di puntata.

Il nuovo eliminato sarà proprio uno tra l’highlander Nunzio ed Albe.