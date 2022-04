Big Show di Enrico Papi su Canale5: ospiti e anticipazioni della quarta puntata del programma

Canale 5 nella prima serata di giovedì continua a proporre il coinvolgente show di Enrico Papi che rende delle stelle i suoi stessi spettatori o degli ignari partecipanti chiamati lì con una scusa bella e buona. Il programma Big Show va in onda con la sua quarta puntata giovedì 28 aprile 2022 rendendo protagonista per una sera il pubblico seduto in platea. A fare da piatto forte della trasmissione ci saranno infatti i balli, canti, sketch, giochi e candid camera architettati dalla trasmissione che si avvarrà della presenza di due ospiti d’eccezione come i cantanti Donatella Rettore ed Ivan Cattaneo.

Al fianco del conduttore tornerà poi la folta squadra che vedrà nuovamente la partecipazione della valletta Zeudi Di Palma, il comico Scintilla a fungere da aiutante maldestro ed anche Cristina D’Avena in quelli dell’inviata tuttofare.

Big Show: Enrico Papi conduce la quarta puntata

Canale 5 torna la casa di Enrico Papi e del suo grande programma che coinvolge chi meno se lo aspetta e lo rende una vera e propria star seppur per poco tempo. Gli spettatori di Big Show si godranno le nuove sorprese nella prima serata di giovedì 28 aprile 2022 a partire dalle ore 21:30 che coinvolgeranno tutta la folta squadra al fianco del presentatore.

Big Show: gli ospiti e le anticipazioni della quarta puntata

Il quarto appuntamento con la trasmissione che si tiene dall’Auditorium del Massimo di Roma sarà infarcita di momenti di grande spettacolo con balli, canti, risate e la grande musica gestita dall’orchestra presente in sala accompagnata al piano dallo stesso Enrico Papi e dove l’effetto sorpresa promette grande divertimento e tantissime emozioni.

La nuova puntata, come anticipato dal portale mediasetplat.it, oltre al cast fisso composto da Zeudi Di Palma, Scintilla e Cristina D’Avena, vedrà anche la partecipazione dei cantanti Ivan Cattaneo e Donatella Rettore.