Judy: la trama, il trailer e il cast del film sulla leggenda di Hollywood interpretata da Renée Zellweger

Judy va in onda in prima visione su Rai3 nella prima serata di giovedì 28 aprile 2022. Scopri la trama, le curiosità ed il cast del film sulla leggenda Judy Garland.

Il film biografico sulla vita della grande attrice e cantante Judy Garland, indimenticabile Dorothy de Il mago di Oz, va in onda in prima visione assoluta su Rai3. A partire dalle ore 21:20 viene trasmesso Judy, il racconto degli ultimi anni sotto i riflettori della star interpretata qui da una magistrale Renée Zellweger. Una vita piena di successi e di fama la sua, condita dalla battaglia con il suo management, dai rapporti con i musicisti ed i fan, senza dimenticare i suoi tanti amori tormentati dai quali nacque anche la futura stella Liza Minnelli oltre al dramma familiare che la spinse a trasferirsi a Londra.

Judy: le curiosità ed il cast del film

Judy è una pellicola del 2018 diretta da Rupert Goold e incentrato sul racconto della leggenda di Hollywood, Judy Garland qui interpretata da Renée Zellweger. L’attrice per questa performance da sosia perfetta della Garland è stata premiata con un Golden Globe oltre che con l’aver ricevuto una nomination all’Oscar.

La pellicola è l’adattamento cinematografico del dramma teatrale dal titolo di End of the Rainbow di Peter Quilter che racconta gli ultimi mesi di vita della cantante ed attrice. Tra gli altri interpreti impegnati nella pellicola citiamo Gemma-Leah Devereux nei panni di Liza Minnelli, figlia della diva, ed anche Finn Wittrock, Rufus Sewell, Michael Gambon e Jessie Buckley.

Judy: la trama del film

Nell’inverno del 1968 la leggenda dello showbiz americano Judy Garland si trova ad un punto morto della sua splendente carriera, senza un contratto e con la voce che non è più quella di una volta.

Giunta Swinging London per esibirsi al The Talk of the Town ed inizia una sorta di bilancio di tutto quello che le è successo nei passati 30 anni di carriera quando dopo essere diventata una star grazie a Il Mago di Oz ed inizia un viaggio tra i ricordi insieme agli amici e agli adorati fan.

Il racconto di una vita costellata si di successi ma anche di tanta solitudine dopo 4 matrimoni messi alle spalle, i figli non visti crescere a dovere, uno spirito segnato dalla stanchezza e Mickey Deans che presto il suo quinto marito. Ma Judy resta fragile e segnata tanto da non riuscire più ad andare avanti.

Guarda il trailer: