Ladri svaligiano un appartamento durante un funerale di una donna a Cuneo: la rabbia dei familiari

Indignazione e rabbia per il furto avvenuto pochi giorni fa, quando i ladri hanno agito approfittando della celebrazione di un funerale. Come si è svolto il furto e che cosa è stato rubato.

Ladri svaligiano appartamento durante un funerale: la rabbia dei familiari

Mentre Cuneo salutava per sempre una delle sue personalità più amate, alcuni ladri hanno messo a segno un furto che ha suscitato indignazione nella città. Il 23 aprile si è spenta a 77 anni Ida Amatruda, cofondatrice di una delle pizzerie più antiche di Cuneo, in Piemonte. Il funerale si è celebrato la mattina del 26 aprile nella chiesa parrocchiale di frazione del Madonna dell’Olmo.

In questa occasione, la famiglia e gli amici della donna si sono allontanati per alcune ore dal locale e alcuni ladri ne hanno immediatamente approfittato. Durante la celebrazione del funerale, i ladri sono dapprima entrati all’interno della pizzeria gestita da tre figli della donna portando via bottiglie e liquori. In seguito, hanno fatto irruzione al piano superiore del locale, nell’abitazione dove viveva Amatruda, e hanno razziato gioielli e oro. Tra la refurtiva c’è anche la fede nuziale della donna appena deceduta.

Chi era Ida Amatruda, la donna a cui i ladri hanno rubato tutto mentre si celebrava il suo funerale

L’amara scoperta del furto è avvenuta al rientro dal funerale, quando i tre figli di Ida Amatruda si sono accorti di quanto accaduto in loro assenza e hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Su un gruppo Facebook, la figlia ha rivolto parole piene di indignazione agli autori del gesto, scrivendo: “Grazie agli sciacalli che hanno pensato bene di svaligiare casa e pizzeria sapendo che c’era il funerale della mia mamma. Nessun rispetto nemmeno di fronte a tanto dolore“.

Ida Amatruda era originaria di Tramonti, nella costiera amalfitana.

Dopo essersi trasferita con il marito a Fossano, rilevarono la prima pizzeria nel 1964. Appena pochi anni più tardi avevano inaugurato la terza pizzeria della città di Cuneo, passando infine al locale a Madonna dell’Olmo nel 1975, attualmente gestita da 3 dei figli della donna.