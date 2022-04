Lutto a The Voice senior, il commovente messaggio di addio di Antonella Clerici: “Ciao, nostro grande senior”

Lutto per Antonella Clerici e il pubblico di The Voice senior. Il dolce messaggio della conduttrice sui social a un artista tra i più amati.

Lutto per gli appassionati di The Voice senior e per la conduttrice Antonella Clerici. A darne l’annuncio è stata proprio lei stessa sul suo profilo social, con uno struggente addio per una delle voci più belle che hanno saputo conquistare gli ascoltatori.

Lutto a The Voice senior, il commovente addio di Antonella Clerici

Si è spento uno dei talenti scoperti dallo show The Voice senior, che pochi mesi fa aveva saputo far breccia nel cuore del pubblico di ascoltatori. A 88 anni di età, è scomparso Paolo Benedetti, ex banchiere originario di Santa Maria del Giudice dalla voce strabiliante. Grazie alla sua incredibile interpretazione di Meraviglioso, di Domenico Modugno, era entrato a far parte della squadra del rapper Clementino.

La sua voce ha incantato pubblico e coach durante la puntata prenatalizia a dicembre 2021. Per ricordarlo, Antonella Clerici ha pubblicato su Instagram una foto che li ritrae insieme, mentre lei lo intervista, accompagnata dal dolce messaggio “Ciao Paolo, nostro grande senior”.

Chi era Paolo Benedetti, talento di The Voice senior appena scomparso

Scomparso pochi giorni fa in data 25 aprile, Paolo Benedetti è stato il concorrente più anziano dell’amato talent show in onda su Rai1.

Da anni era volontario in un’associazione dedicata a intrattenere i residenti nelle case per anziani, prestando anche assistenza agli ammalati ricoverati in ospedale. Per un certo periodo aveva anche ricoperto la carica di presidente dell’associazione.

Paolo Benedetti è stato anche organista nella pieve parrocchiale di S. Maria del Giudice. Dopo la sua esibizione a The Voice senior, aveva ricevuto una commovente lettera in cui molti anziani da lui assistiti lo ringraziavano per il suo impegno e dicevano di sentirsi rappresentati da lui. Durante il programma, Benedetti si è detto “contento di rappresentare da anziano tutti gli anziani”, confessando che “era il mio grande desiderio di partecipare a questa trasmissione e ringrazio Antonella Clerici per la gentilezza”.

Un momento indimenticabile all’interno della trasmissione.