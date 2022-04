Busta paga maggio 2022, extra a sorpresa per i lavoratori: quanto vale e di cosa si tratta

La busta paga del mese di maggio sarà più ricca grazie alla presenza di un extra per tutti i lavoratori. Ecco di cosa si tratta e a quanto ammonta la cifra in più che sarà presente nella prossima busta paga.

Busta paga di maggio 2022 più ricca: che cos’è l’extra in arrivo per molti lavoratori

Novità nella busta paga di maggio 2022 per moltissimi lavoratori. Il prossimo mese si apre infatti con una festività non goduta, in quanto il 1° maggio cade di domenica. In base alla normativa sul tema, se una festività cade di domenica allora deve essere conteggiata come un giornata lavorativa. L’unica eccezione a questa norma è la Pasqua.

Come si legge nell’articolo 5 della legge n. 260 del 1949, infatti, “qualora la festività ricorra nel giorno di domenica, spetterà ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all’aliquota giornaliera”. Ecco che cosa significa concretamente.

Come capire quanto vale l’extra nella busta paga di maggio 2022

La busta paga di maggio comprenderà un bonus extra in riferimento alla festività del 1° maggio non goduta. I lavoratori che ricevono una retribuzione fissa ogni mese vedranno questa festività inclusa nella retribuzione globale.

Chi invece viene pagato su base oraria la vedrà conteggiata nella propria retribuzione oraria, come se si trattasse di una giornata regolarmente lavorata. Il calcolo per lo stipendio del mese di maggio inizierà dunque da domenica 1° maggio, senza aspettare quindi lunedì 2 maggio.

Il valore dell’extra in busta paga varia a seconda del lavoratore, perché dipende dalla retribuzione che si riceve per una giornata lavorativa.

Chi invece lavorerà il 1° maggio, per esempio le persone impiegate nel settore della ristorazione o del commercio, riceverà un extra calcolato però in modo differente e basato sui contratti collettivi.

La normativa prevede, a livello generale, una maggiorazione per lavoro festivo da aggiungere alla maggiorazione già prevista per il lavoro durante la domenica e alla retribuzione per la singola giornata lavorativa. Ciascuna maggiorazione varia sulla base del settore di appartenenza del dipendente.