Claudia Gerini, separazione dalla figlia Rosa Enginoli: “Sono felice per lei, ma io sarò tristissima”

Rosa, la figlia di Claudia Gerini annuncia grandi cambiamenti per la sua vita. Le parole dell’attrice e la motivazione che terrà mamma e figlia lontane per un po’ di tempo.

Grandi cambiamenti in vista nella vita privata di Claudia Gerini. L’attrice dovrà, infatti, fare a meno della presenza della sua prima figlia Rosa, che presto spegnerà 18 candeline. Le sue parole e il motivo della partenza.

Claudia Gerini e la figlia Rosa

Dal matrimonio, durato appena 2 anni dal 2002 al 2004, tra Claudia Gerini e l’ex marito Alessandro Enginoli, è nata Rosa che a maggio spegnerà 18 candeline. Presto, però, l’attrice dovrà fare a meno della presenza di sua figlia per qualche tempo: Rosa, infatti, ha deciso di inseguire la sua passione per lo spettacolo anche oltreoceano. La ragazza, grazie alla sua tenacia e determinazione, è riuscita ad entrare in un importante college americano.

A partire da settembre, Rosa studierà teatro e cinema alla New York University; uno tra gli istituti più prestigiosi al mondo dove ogni anno le tasse costano più di 50mila dollari (più di 47mila euro).

A Grazia, Claudia Gerini ha rivelato: “Sono felice per lei anche se io sarò tristissima all’idea di averla lontana. Ma è un ciclo, è giusto che sia libera di fare le sue esperienze”. Poi ha continuato: “Ha già dimostrato di essere una bravissima attrice, anche se non è detto che segua questa strada.

Potrebbe occuparsi di scrittura o di sceneggiatura. Mi fa piacere che abbia scelto lo spettacolo, significa che sono riuscita a trasmetterle il mio amore per questo lavoro”.

Rosa Enginoli nel mondo del cinema: i piccoli ruoli interpretati finora

La figlia di Claudia Gerini, Rosa, ha già ottenuto piccole parti in lavori cinematografici. Il suo debutto è avvenuto nel film Indovina chi viene a Natale? in cui, ancora adolescente, veste i panni di Azzurra la figlia del personaggio interpretato proprio da Claudia Gerini, mamma e figlia nella finzione, ma anche nella realtà.

In seguito, ha recitato anche nella fiction Rai L’Aquila, grandi speranze, in cui interpreta il ruolo di Margherita De Angelis.

Linda, la secondogenita di Claudia Gerini

Anche la sorella di Rosa e secondogenita di Claudia Gerini, Linda, ha ereditato dalla madre la passione per lo spettacolo. Oggi Linda, nata dall’amore tra la Gerini e Federico Zampaglione leader dei Tiromancino, ha 12 anni. Lei sembra più propensa verso il mondo della musica, anche se come afferma ancora Claudia Gerini a Grazia, ha ancora le idee confuse sul suo futuro a causa della sua giovanissima età.