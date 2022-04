Dal governo un importante aiuto in denaro per pagare le bollette: come ottenerlo e quanto vale

È in arrivo una nuova agevolazione per le famiglie italiane colpite dai rincari nelle bollette. Come funziona questo nuovo bonus e quali sono i requisiti per ottenerlo.

È in arrivo una nuova agevolazione per contrastare il caro bollette di luce e gas e fornire supporto alle famiglie colpite dagli aumenti degli ultimi mesi. In particolare si tratta di un bonus relativo al teleriscaldamento: ecco quanto vale e quali sono i requisiti per poterne beneficiare.

Nuovo bonus bollette, che cos’è la nuova agevolazione in arrivo per le famiglie

Nuovo bonus bollette in arrivo. Si tratta del “bonus teleriscaldamento” e consiste in un’agevolazione riconosciuta da Iren per la stagione termica attualmente in corso. Alla definizione di questo bonus hanno contribuito le amministrazioni comunali delle città servite dal teleriscaldamento, al momento escluso dalle agevolazioni previste dal Governo.

Finora, infatti, l’esecutivo si è concentrato esclusivamente sui rincari dell’energia elettrica e del gas. Il bonus teleriscaldamento deve essere richiesto tramite apposita domanda e ne possono beneficiare i clienti domestici che dispongono di un contratto di teleriscaldamento individuale, teleriscaldamento centralizzato con servizio di ripartizione e contratto di teleriscaldamento centralizzato per la propria abitazione. Tale contratto deve essere attivo tra il 1° ottobre 2021 e il 31 maggio 2022.

Tutti i requisiti per richiedere il bonus teleriscaldamento e quanto vale l’agevolazione

Per richiedere il bonus teleriscaldamento occorre essere in possesso di un indicatore Isee non superiore a 12.000 €. Questa soglia massima può essere estesa fino a 20.000€ per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico. Per poter presentare domanda sono inoltre richieste le credenziali di Sistema Pubblico di Identità Digitale SPID.

L’agevolazione ha valore di:

487€ per le famiglie fino a 4 componenti, pari cioè a un risparmio di 536€ con Iva 10% inclusa;

679€ per le famiglie con più di 4 componenti, pari quindi a un risparmio di 747€ Iva 10% inclusa.

Potranno beneficiare di questo bonus i cittadini che rispettano i requisiti sopra indicati e che siano residenti nei Comuni di Beinasco, Collegno, Genova, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rivoli e Torino. Si tratta delle località in cui è attiva la rete del teleriscaldamento di Iren. La data di inizio per l’erogazione del bonus nel proprio Comune può essere consultata sul portale predisposto da Iren.