Incidente d’auto per Eva Henger e Massimiliano Caroletti: sono entrambi ricoverati in condizioni “complicate”

La coppia si trovava in auto nella città natale di Eva Henger in Ungheria, secondo le prime informazioni entrambi avrebbero riportato gravi ferite e si troverebbero in ospedale.

Eva Henger sarebbe rimasta coinvolta in un grave incidente d’auto mentre si trovava in Ungheria insieme al marito Massimiliano Caroletti; entrambi sarebbero ricoverati in ospedale in condizioni definite “complicate“.

Al momento le prime informazioni sull’accaduto sono poche, non è noto ad esempio se con la coppia ci fosse la figlia più piccola, Jennifer. Mercedes invece si trova in Honduras come naufraga nel programma Isola dei Famosi.

Incidente d’auto per Eva Henger e il marito Massimiliano Caroletti

A dare la notizia è stato Alessandro Rosica, esperto di gossip romano, noto con il nome di Investigatore Social, che ha scritto su Instagram: “Le condizioni di Eva e Massimiliano sono parse subito complicate, trasportati di corsa in eliambulanza”.

Eva Henger e Massimiliano Caroletti si trovavano a Kaposvar, città dell’Ungheria e natale dell’attrice; l’impatto sarebbe avvenuto nella serata di giovedì 28 aprile. Nell’incidente, riferisce Repubblica, sarebbe stata coinvolta un’altra vettura con a bordo due persone; secondo quanto riferisce il quotidiano rifacendosi a testate locali, ci sarebbero anche delle vittime.

Eva Henger e Massimiliano Caroletti si troverebbero in ospedale, entrambi avrebbero riportato fratture importanti.

Per l’attrice sarebbe stata prevista un’operazione a gamba e braccio mentre il marito avrebbe riportato una frattura allo sterno.

Le condizioni di Eva Henger e Massimiliano Caroletti

Raggiunto da Fanpage, Paolo Pasquali, direttore artistico dell’agenzia che segue la showgirl, ha detto: “Si trovano in due ospedali diversi a 300km di distanza l’uno dall’altro, dopo l’incidente Massimiliano è stato portato con l’eliambulanza in un posto e lei in un altro”.

Secondo le primissime informazioni, alla guida dell’auto pare ci fosse Eva Henger.

Al momento non si conoscono ulteriori informazioni sull’accaduto, entrambi comunque avrebbero riportato ferite importanti.

Sembra che le due persone a bordo dell’altra auto fossero una coppia di anziani che non è sopravvissuta, morendo invece sul colpo.