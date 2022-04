Padre e figlio muoiono in un incidente d’auto sulla A21. Il bambino è stato sbalzato fuori dal veicolo

Il dramma è accaduto intorno all'una di notte, padre e figlio stavano viaggiando in direzione Torino con il resto della famiglia, moglie e altri due figli, rimasti feriti.

Un terribile incidente è avvenuto nella scorsa notte sula A21 Torino-Piacenza sul tratto da Casteggio e Voghera. A perdere la vita sono stati un uomo di 45 anni e un bambino di 11, padre e figlio: al momento sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

La circolazione sul tratto autostradale è stata interrotta per tutto il resto della nottata e ripristinata solo in prima mattinata. Sul posto sono intervenuti un’automedica, 3 ambulanze, Vigili del Fuoco e Polizia Stradale.

Padre e figlio morti in un incidente d’auto

L’incidente, stando a quanto riferito dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, è avvenuto poco dopo l’una e ha coinvolto diversi veicoli, si tratta di un tamponamento tra diverse auto e nell’impatto il figlio 11enne dell’uomo è stato sbalzato fuori dall’auto.

Il 45enne sarebbe sceso per soccorrere il bambino e propio in quel momento un’altra auto, che stava percorrendo la stessa carreggiata, l’avrebbe investito.

Sul posto sono giunti i soccorsi, per il padre e per il figlio non c’è stato nulla da fare, il bambino sarebbe persino morto sul colpo.

Una prima dinamica dell’incidente sulla A21

Il primo tamponamento sarebbe avvenuto tra un’auto e quella con a bordo le due vittime, successivamente, sarebbe rimasta coinvolta la terza auto che ha travolto l’uomo.

Al momento si tratta di una prima ricostruzione, sulla vicenda proseguono ancora gli accertamenti della polizia stradale.

Altre 8 persone ferite nell’incidente sulla A21

Nel tragico incidente sono rimaste coinvolte altre 8 persone, compresi la moglie e gli altri figli della coppia di 14 e 15 anni che sono state trasportate in ospedale a Voghera e al Policlinico San Matteo di Pavia e le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. La famiglia coinvolta nell’incidente è di origini francesi e risulta residente a Parigi e stava viaggiando in direzione Torino.