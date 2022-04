Angela Melillo annuncia il matrimonio con il compagno Cesare a Verissimo: svelati i dettagli dell’evento

A Verissimo Angela Melillo racconta raggiante la storia d’amore con il compagno Cesare San Mauro, con il quale presto convolerà a nozze. In studio la showgirl mostra l’anello di fidanzamento e ricorda il momento della proposta di matrimonio. A seguire arriva il fatidico annuncio di fronte ad una curiosissima Silvia Toffanin, alla quale la Melillo svela il mese in cui si sposerà, nella meravigliosa cornice di Roma.

Angela Melillo verso le nozze: la proposta di matrimonio del compagno Cesare

Il salotto di Verissimo nel corso degli anni ha vissuto emozioni indelebili ed annunci indimenticabili da parte di numerosi volti tv.

Questa volta è Angela Melillo ad aprire il suo cuore, parlando della relazione con il compagno Cesare San Mauro e regalando un annuncio speciale a Silvia Toffanin. La showgirl, ex ballerina del Bagaglino, presto convolerà a nozze con lui e in studio ricorda la fatidica proposta di matrimonio.

Una proposta particolare che ha prima ricevuto il consenso di Mia, la figlia della Melillo avuta da una precedente relazione. La showgirl racconta: “Cesare mi ha detto: ‘Non c’è tuo papà, non posso chiederlo a lui, quindi stavo pensando di parlarne prima con Mia’. Eravamo al mare due anni fa, gli ho detto: ‘Se vuoi, parlale’.

Lui ha chiesto a Mia se era d’accordo. Eravamo tutti e 3 insieme, lui ha detto: ‘Io vorrei sposare tua mamma. Tu devi esserci, la accompagnerai’. Lei ha detto: ‘Sì, ma al matrimonio devo essere più bella io’. Che caratterino!”.

Angela Melillo annuncia a Verissimo: “Ci sposeremo a ottobre“

Ricevuto il “consenso” della figlia Mia, Angela Melillo presto convolerà a nozze con il suo Cesare. In studio mostra l’anello di fidanzamento e, a seguire, annuncia a Silvia Toffanin mese e luogo dell’atteso matrimonio: “Non lo sa ancora nessuno, quindi sono felice e ci sposeremo a ottobre.

A Roma a ottobre è ancora molto bello“. Raggiante, aggiunge: “È una cosa molto bella. Lui è una persona perbene, è molto riservato“.

Parlando del compagno, la Melillo ricorda la sua partecipazione all’Isola dei Famosi lo scorso anno. E svela come fu proprio il suo Cesare ad esortarla a prendervi parte: “Quando ho partecipato all’Isola dei Famosi, è stato lui che mi ha incoraggiato: ‘È giusto che tu vada, che tu possa ricominciare a pensare a te e a quello che puoi fare, è anche un modo per mettersi alla prova’. Per me è stato questo: mettersi alla prova e vedere se era rimasto ancora qualcosa di me, come tempo fa“.