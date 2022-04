Calciatore inglese infortunato a causa di un cotton fioc: “Non sta in piedi”, il racconto dell’incidente

Un calciatore inglese, Mark Shelton, è vittima di quello che potrebbe esser definito l’infortunio più strano mai capitato nello sport. L’utilizzo errato di un cotton fioc ha costretto Shelton a recarsi in ospedale e fermarsi: non è il primo calciatore ad avere strani incidenti che hanno portato ad uno stop momentaneo nella carriera calcistica.

Mark Shelton infortunato a causa di un cotton fioc: la vicenda

Un infortunio molto particolare quello capitato al giocatore inglese Mark Shelton, tanto strano che potrebbe vincere il premio della categoria “infortunio dell’anno”. A fermare il giocatore dell’Hartlepool United, squadra della quarta categoria inglese nota come League Two, è stato infatti un semplice cotton fioc.

Pare che il giocatore sia andato troppo in profondità con il bastoncino all’interno dell’orecchio, che incastrandosi, ha causato alcuni spiacevoli sintomi al giovane Shelton.

È l’allenatore della squadra a raccontare cosa è successo e in quali condizioni si trovava il ragazzo alla radio BBC Radio Tees: “Mark aveva un cotton fioc nell’orecchio che è andato troppo oltre, si è incastrato”. E continua: “È andato in ospedale, ora ha le vertigini e non riesce a stare in piedi“. Una conseguenza non da poco che ha costretto allo stop il calciatore, fino a nuova disposizione.

Shelton, infatti, non ha potuto esser presente alla partita, in trasferta. Un imprevisto infortunio che non ci voleva per uno dei calciatore con un alto numero (41) di presenze in campionato.

Da Mark Shelton a Sebastian Frey: gli altri sfortunati infortuni dei calciatori

Quello di Mark Shelton non è il primo bizzarro strano infortunio nella storia dello sport e in queste ore vengono ricordati i più bizzarri.

In testa c’è probabilmente quello di Darius Vassel, che provò ad operarsi ad una vescica sul piede con un trapano elettrico.

Quindi quello che visto sfortunato protagonista Darren Barnard, che scivolò sui bisogni del suo cane lasciati sul pavimento della cucina.

In Italia, invece, uno sfortunato incidente accadde anche al portiere Sebastian Frey, ai tempi dell’Inter, che proprio durante la sua militanza nella squadra milanese si tuffò in una piscina senza acqua, batté la testa riportando un trauma cranico. Altra particolare vicenda è quella di un altro calciatore, il milanista Alessandro Nesta fermato da una Playstation: il celebre difensore riportò dolori al polso dopo aver giocato troppo alla console.