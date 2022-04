Concerto del primo maggio 2022 a Roma per la festa dei lavoratori: cantanti, ospiti e storia del Concertone

Il concerto del primo Maggio è un evento che si ripete ogni anno nato per celebrare la festa del lavoro e dei lavoratori. Come nasce e come è strutturato e quali cantanti ci saranno.

Anche quest’anno, come ogni primo Maggio, ci sarà il concertone a Roma in piazza san Giovanni in Laterano. Per la prima volta dalla pandemia, il concerto tornerà “in presenza” cioè non sarà più girato in studio e senza pubblico come i due precedenti anni ma tornerà in piazza.

Da dove nasce questo avvenimento e a cosa si lega attualmente? Ecco l’evento che ogni anno oltre alla musica porta toni politici molto forti.

Dov’ è nata la festa dei lavori e di conseguenza il concerto del primo maggio.

La festa del lavoro, a cui è legato l’evento del concerto, è una festa mondiale istituita per eventi accaduti in passato, di primo acchito, negli Stati Uniti.

Nell’ottocento, dopo la seconda rivoluzione industriale, i lavoratori erano spesso messi davanti a condizioni di lavoro assurdi e a diritti per lo più negati. A fronte di ciò gli operai, affranti e frustrati per i nuovi standard, iniziarono a chiedere a gran voce condizioni di lavoro più accettabili e, una data che diventerà simbolica, nel 1 maggio 1886 i lavoratori di Chicago e Illinois scioperarono per protestare contro il governo. Sanguinosi furono gli scontri tra polizia e manifestanti che sfociarono, tre giorni dopo, con un lancio di una bomba che provocò diverse vittime.

Nel 1887 Griver Cleveland, l’allora presidente degli USA, fissò il primo maggio per commemorare le vittime dell’anno precedente. Solo nel 1889, con la seconda Internazionale di Parigi, il giorno primo maggio fu dichiarato ufficialmente come la Festa Internazionale dei Lavoratori, e fu adottata da molti paesi nel mondo.

In Italia, durante il fascismo, la data era stata spostata al 21 aprile per legarla insieme alla celebrazione del Natale di Roma. Tornò ad essere festeggiata il primo maggio nel 1947 e dal 1990 i sindacati CGIL, CISL e UIL, in collaborazione con il comune della città, istituirono un grande concerto con la durata dal primo pomeriggio fino a notte.

La struttura del concertone Primo maggio

Il primo concerto nel 1990 fu presentato da Carlo Massarini, ideatore e conduttore negli anni ’80 di Mister Fantasy, ed erano presenti cantanti variegati come Gianni Morandi, Edoardo Bennato e Pino Daniele.

Il concerto è, da quando è stato creato, trasmesso e diretto dalla RAI. Ogni gruppo e cantante, sia italiano sia straniero, solitamente proveniente dalla scena musicale indipendente, si esibisce portando sempre due o tre canzoni per poi lasciare spazio all’artista successivo.

Sono più o meno 500mila gli spettatori che ogni anno ascoltano il concerto in piazza e spettatori da casa con il 7/8 % di share.

Le canzoni portate dai cantanti puntano a portare contenuti sociali di rilievo e spesso sono stati oggetto di polemica come la canzone portata da Elio e Le Storie Tese “Sabbiature” nel 1991.

Il concertone del 1 maggio 2022

L’11 aprile 2022 sono stati svelati i primi nomi ovvero Ariete, Bresh, Carmen Consoli, Coez, Fasma, La Rappresentante di Lista, Mace, Mara Sattei, Mecna, Rancore, Rovere e Tommaso Paradiso. La scaletta completa comprende anche Angelina Mango, Bandabardò & Cisco, Bigmama, Claver Gold, Clementino, Colapesce E Joan Thiele, Coma_Cose, Deddy E Caffellatte, Enrico Ruggeri, Fabrizio Moro, Gemitaiz, Go_A, Hu, l’Orchestraccia, Le Vibrazioni, Luca Barbarossa E Extraliscio, Luchè, Marco Mengoni, Max Pezzali, Mobrici, Mr.Rain, Ornella Vanoni, Psicologi, Rkomi, Sinkro, Venerus, VV e Willie Peyote.

Inoltre, per la prima volta sul palco del Concertone ci sarà il cast di Notre Dame de Paris, riunito in un grande tour per le celebrazioni dei 20 anni del musical. A condurre Ambra Angiolini, mentre tra gli ospiti ci saranno Barbascura X, Francesca Barra e Claudio Santamaria, Giovanna Botteri, Marco Paolini, Riccardo Iacona, Stefano Massini, Valerio Lundini.