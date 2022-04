Guendalina Tavassi scoppia in lacrime all’Isola dei Famosi: il commovente collegamento con la mamma

Guendalina Tavassi in lacrime ripercorre il suo difficile passato segnato dalla separazione dei genitori, sino al ritrovato rapporto con la madre: per lei una sorpresa speciale all'Isola dei Famosi.

Commovente collegamento per Guendalina Tavassi all’Isola dei Famosi. La naufraga ha ripercorso attraverso una clip la sua difficile situazione familiare, segnata dalla separazione dei genitori e dal distacco dal fratello Edoardo quando erano piccoli. L’ex naufraga andò a vivere con il padre, ma il rapporto con mamma Emanuela si è ricucito nel tempo ed è con lei che ha modo di parlare, tra le lacrime.

Guendalina Tavassi e il ritrovato rapporto con la madre: “Adesso siamo più unite che mai“

Riaffiora all’Isola dei Famosi il difficile passato di Guendalina Tavassi, segnato da una complicata situazione familiare.

L’ex gieffina ha infatti vissuto, assieme al fratello Edoardo, la separazione dei genitori quando erano piccolissimi: lei andò a vivere con il padre, lui con la madre. Per questo motivo la naufraga ha faticato ad avere rapporti con la mamma, rapporti ricuciti poi con il tempo ed ora perfettamente ristabiliti.

Convocata in postazione nomination, Guendalina ripercorre attraverso una clip il racconto del suo complicato passato. E, parlando del rapporto con mamma Emanuela, svela: “Non avendola mai avuta, come tutti hanno la fortuna di avere una mamma vicino, da piccola non sentivo la mancanza perché non ho mai potuto averla.

Però poi abbiamo ritrovato tutto il tempo perso e adesso siamo più unite che mai, anche se a volte sono più io mamma di lei. Abbiamo ricominciato come se non ci fossimo mai lasciate“.

Guendalina Tavassi in lacrime: il collegamento a sorpresa con la mamma

Guendalina Tavassi, tra le lacrime, si dice dispiaciuta per eventuali sofferenze che avrebbe provocato nella madre e svela come, nonostante gli anni che passano, il loro rapporto continui ad essere simbiotico: “Mi dispiace se l’ho fatta soffrire tanto, però anche se sono cresciuta sarà sempre la mia mamma e rimarrò sempre la sua piccolina“.

La sorpresa per la naufraga arriva all’istante, con mamma Emanuela che dallo studio si collega con lei per rivolgerle parole d’incoraggiamento: “Non hai da perdonarti proprio nulla, eri una bambina, non hai colpe. Ti ho sempre amata e lo sai, ti amo amore“.