Million Day estrazioni e Extra numeri vincenti di oggi 30 aprile: combinazioni, cinquina e ora di estrazione￼

Sabato 30 aprile 2022 a partire dalle ore 20:30 si terrà l’ultimo concorso del mese per il gioco che esporrà nuovamente le due combinazioni del Million Day e dell’EXTRA MILLIONDAY. Le due nuove cinquine arrivano per aumentare le possibilità di vittoria dei giocatori chiamati in causa e che cercano di portarsi a casa fino ad 1 milione di euro. Leggi qui sul nostro giornale le due combinazioni del Million Day e dell’EXTRA MILLIONDAY a partire da qualche minuto dopo le ore 20.30.

Per i giocatori in arrivo l’ultima occasione del mese di aprile per cercare di mettere a segno le sempre ambite vincite del Million Daty e dell’Extra Million Day.

I giocatori dal 16 marzo possono infatti aggiungere alle loro giocate anche l’opzione EXTRA MILLIONDAY che trasforma una giocata classica per il MillionDAY, facendogli partecipare oltre che alla prima estrazione di 5 numeri dai 55, anche ad una seconda estrazione di 5 numeri dai 50 rimanenti.

Per permettere ai giocatori di avere un riassunto delle estrazioni delle due cinquine vincenti, vi riportiamo le ultime 15 estrazioni del mese di aprile nel caso ve le foste perse:

VENERDÌ 29 aprile 2022 1 8 22 35 42 43 5 9 23 27 29 GIOVEDÌ 28 aprile 2022 3 10 26 47 51 4 7 24 28 32 MERCOLEDÌ 27 aprile 2022 3 6 15 17 37 11 13 14 19 22 MARTEDÌ 26 aprile 2022 2 8 10 54 55 26 30 32 41 44 LUNEDÌ 25 aprile 2022 13 24 38 45 51 10 22 32 37 40 DOMENICA 24 aprile 2022 8 22 33 42 49 1 6 17 41 52 SABATO 23 aprile 2022 14 15 16 18 51 22 37 38 42 44 VENERDÌ 22 aprile 2022 1 3 25 27 43 47 1 9 33 35 36 46 GIOVEDÌ 21 aprile 2022 4 11 28 31 38 2 7 44 52 53 MERCOLEDÌ 20 aprile 2022 11 21 22 26 55 7 8 13 31 42 MARTEDÌ 19 aprile 2022 4 14 20 26 33 2 11 21 23 52 LUNEDÌ 18 aprile 2022 1 3 23 35 51 55 20 31 47 50 54 DOMENICA 17 aprile 2022 18 25 38 45 54 6 8 27 31 36 SABATO 16 aprile 2022 5 13 41 48 51 1 6 24 29 54 VENERDÌ 15 aprile 2022 28 30 33 46 49 13 24 29 31 41 GIOVEDÌ 14 aprile 2022 8 18 29 34 55 1 4 30 46 49 52

Gioca al Million Day in maniera responsabile

Attenzione: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.

Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16, per aiutarti a capire la presenza di un problema con il gioco ed eventualmente porvi rimedio.