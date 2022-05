Katia Ricciarelli a Domenica In ricorda l’esperienza con Giucas Casella al GF Vip: “È stato molto importante”

Video-messaggio a sorpresa da Giucas Casella per Katia Ricciarelli, ospite di Mara Venier a Domenica In. La cantante ricorda l'esperienza con l'illusionista al GF Vip6.

A Domenica In Mara Venier ritrova una sua grandissima amica, che ha da poche settimane concluso la sua esperienza al Grande Fratello Vip: Katia Ricciarelli. La cantante lirica si racconta a cuore aperto alla conduttrice, parlando della sua infanzia e dei grandi amori del passato, oltre all’amicizia speciale con Giucas Casella. E, proprio dall’illusionista, arriva un video-messaggio a sorpresa per lei.

Katia Ricciarelli a Domenica In dopo il Grande Fratello Vip6

Sono passate poche settimane dalla chiusura del Grande Fratello Vip6, che ha visto trionfare Jessica Selassié. Tra le grandi protagoniste di questa edizione figura indubbiamente Katia Ricciarelli, che ha spesso fatto parlare di sé dentro e fuori dalla Casa di Cinecittà.

A distanza di poco tempo dalla conclusione di questa avventura, la cantante lirica si racconta oggi pomeriggio ai microfoni dell’amica di vecchia data Mara Venier, ospite a Domenica In.

L’ex gieffina ha ripercorso le tappe principali della sua vita, dall’infanzia e il vissuto familiare sino al rapporto con Alberto Sordi e ai grandi amori della sua vita. Ma tra le persone speciali della sua vita figura anche un noto illusionista della tv, con cui ha convissuto proprio al Grande Fratello Vip: Giucas Casella.

Katia Ricciarelli e il video-messaggio di Giucas Casella

E proprio da Giucas Casella è in arrivo per lei un video-messaggio speciale, mandato in onda in diretta a Domenica In: “Ciao Katia, questa rosa che ti mando è la prima di cento rose che ti manderò per dirti quanto ti voglio bene, e anche di più.

Perché lo sai che sono molto molto passionale. Ti mando un grande bacio Katia, dal tuo Giucas. Ti abbraccio, ti voglio bene e un bacio alla mia sorellona Mara. Vi amo“.

Katia Ricciarelli commenta divertita il video-messaggio, ricordando la sua fondamentale presenza al suo fianco nella Casa del reality di Canale5: “Ogni volta che uscivo dalla mia camera, lo trovavo seduto sui gradini che fumava la sigaretta con il plaid, quando faceva freschetto.

‘Buongiorno amore’ mi salutava sempre. Lui guardava, osservava, ed era uno spasso. Ogni volta che veniva chiamato diceva: ‘Cos’ho fatto? Che ho detto?’. È stata una persona per me molto importante nella Casa“.