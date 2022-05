Mara Venier telefona a Maurizio Costanzo in diretta a Domenica In: il gesto speciale per Teo Teocoli

Mara Venier spiazza Teo Teocoli con una sorpresa speciale a Domenica In, telefonando in diretta a Maurizio Costanzo: il giornalista offre al comico un'inattesa proposta.

A Domenica In Mara Venier regala un’emozione inaspettata a Teo Teocoli, ospite in studio. Il comico nel corso dell’intervista ha lamentato il fatto di essere stato dimenticato dalla tv, ricordando anche i presunti attriti con Maurizio Costanzo. Per rincuorarlo, la conduttrice ha telefonato in diretta proprio al noto giornalista, il quale ha rivolto a Teocoli una proposta speciale: grandissima emozione e applausi in studio.

Teo Teocoli e il retroscena sui dissapori con Maurizio Costanzo

Teo Teocoli ha concesso una lunga ed intima intervista a Domenica In, dove non sono mancati riferimenti agli ultimi difficili anni segnati dalla lontananza dalla tv.

Un fermo che l’ha gettato nello sconforto, lamentandosi di fronte a Mara Venier di essere stato dimenticato: “Il fermo si riferisce alla televisione. Cinema non ne faccio perché non mi è mai piaciuto. Però ho lavorato in teatro sempre prima del Covid. Mi spiace però ogni tanto essere dimenticato dalla televisione, quando fanno quegli spezzoni dove ci sono tutti gli artisti, io non ci sono mai”.

Il riferimento è legato a un retroscena su Maurizio Costanzo che, a suo dire, l’avrebbe “snobbato” durante una sua trasmissione: “Ne L’alfabeto di Maurizio Costanzo, parla di Mai dire gol e di tutti i personaggi di Mai dire gol: a me ha messo per terzultimo.

All’intervistatore ha detto: ‘Lasciamo perdere Teocoli, non ci interessa’“. Il comico spiega il motivo di questo presunto astio da parte del giornalista: “Non sono andato a fare da lui Buona domenica. Dico la verità, non accuso nessuno“.

Mara Venier chiama Maurizio Costanzo: la proposta speciale a Teo Teocoli

Mostratosi sconsolato in studio, Teo Teocoli viene confortato da Mara Venier che lo invita ad affrontare di petto i problemi: “Ci possono essere dei fraintendimenti, io li vivo quotidianamente.

Ma ho imparato una cosa negli anni: prima mi tenevo tutto dentro e soffrivo molto, nel corso degli anni ho imparato a prendere il telefono e chiarire. Forse dovresti cominciare a farlo anche tu: chiama una persona e si può chiarire. Tra persone perbene si possono risolvere i problemi”. Il comico spiega: “Devo dire che la mia vita teatrale è tuttora bellissima, chiaro che quando vengo snobbato per certe cose mi dico: ‘Ma come’“.

Per consolarlo, Mara Venier offre un fuoriprogramma in diretta collegandosi al telefono con lo stesso Maurizio Costanzo, il quale risponde all’inattesa chiamata.

Il giornalista, che svela di aver seguito la puntata sino a quel momento, smonta ogni presunto dissapore con Teo Teocoli dichiarando alla conduttrice: “Di’ a Teocoli che non ho nulla contro di lui, anche quando faceva l’imitazione di me. Mi dispiace se in quella trasmissione non ho detto le cose giuste, ma la mia stima è assoluta: è stato un bravo attore, leggermente sfortunato“. Mara Venier, a seguire, gli chiede se inviterà Teo Teocoli al Maurizio Costanzo Show. Il giornalista conferma: “Lo invito“. Grandissimi applausi in studio, con l’imitatore che svela: “Ci vado volentieri. Questa cosa con Maurizio mi risolleva moltissimo e mi dà tanta gioia, e mi rinforza“.