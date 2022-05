Million Day estrazioni e Extra numeri vincenti di oggi 1 maggio: combinazioni, cinquina e ora di estrazione

Domenica 1 maggio 2022 a partire dalle ore 20:30 prende il via un nuovo mese a caccia de nuovi milionari incoronati dalle cinquine del MIllion Day. Il nuovo concorso del gioco propone la classica combinazione vincente accostata dalla seconda possibilità di vittoria dell’EXTRA MILLIONDAY. Le due nuove combinazioni arrivano per aumentare le possibilità di vittoria dei giocatori chiamati in causa e che cercano di portarsi proprio il tanto sperato milione di euro. Leggi qui sul nostro giornale le due combinazioni del Million Day e dell’EXTRA MILLIONDAY a partire da qualche minuto dopo le ore 20.30.

Million Day: le vincite milionarie del mese di aprile

La caccia al milione di euro messo in palio dal Million Day riprende ovviamente nel primo giorno del mese di maggio 2022 quando i giocatori continueranno ad andare in cerca di grandi soddisfazioni. Il contatore dei nuovi milionari si è fermato nel mese di aprile a ben 212, dopo la grande vittoria centrata a Catanzaro di martedì 26.

Il mese di aprile è stato molto fruttuoso per del MIllion Day. La quarta delle cinque vincite centrate durante il mese si è verificata nella giornata di martedì 12 aprile 2022 quando a Mercato San Severino, in Campania nella provincia di Salerno, grazie ad una giocata casuale da 1€ un giocatore si è laureato come il 211esimo milionario del gioco.

Quella precedente invece di giovedì 7 aprile ha fatto festeggiare, con la vittoria numero 210 del gioco, la regione Abruzzo con 1 Milione di euro precisamente a Montesilvano, in provincia di Pescara, grazie ad una giocata plurima.

Il giocatore era stato preceduto da un altro fortunato il 5 aprile 2022 quando un giocatore è infatti riuscito a centrare la combinazione vincente di giornata, portando la cifra tanto desiderata In Puglia e più precisamente a Bari.

Il giocatore si è laureto come 209esimo milionario della storia del gioco, succedendo al primo vincitore del mese di aprile che ha centrato la combinazione vincente il 3 aprile 2022.

Gioca al Million Day in maniera responsabile

Attenzione: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.

Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16, per aiutarti a capire la presenza di un problema con il gioco ed eventualmente porvi rimedio.