Clemente Russo accusato di minacce a Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi: esplode il putiferio in diretta

Tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi volano parole pesanti e, come si apprende dalla diretta di questa sera, anche minacce. Nicolas Vaporidis accusa infatti Clemente Russo di averlo minacciato al termine di una prova di gioco, mostrando a suo dire nei suoi confronti un atteggiamento intimidatorio, come testimoniato anche da Guendalina Tavassi: “Le minacce le abbiamo sentite, sono registrate“.

Clemente Russo nella bufera all’Isola dei Famosi: accusato di minacce

Esplode il putiferio all’Isola dei Famosi e sarebbero volate minacce tra i naufraghi. Dopo una prova di gioco tra i due gruppi del reality, sarebbero volate parole forti da Clemente Russo verso Nicolas Vaporidis.

L’ex pugile, infatti, avrebbe mostrato un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell’attore, fatto che ha scatenato le reazioni dei naufraghi. Guendalina Tavassi confessa di aver sentito le parole di Clemente: “Quello che dici sono cose gravi. Le minacce le abbiamo sentite, sono registrate: questo è grave“.

Clemente Russo, sentitosi preso in causa, ha spiegato come con Nicolas Vaporidis avrebbe voluto fare i conti in un momento successivo, a parole, una volta ritornati in Palapa dopo la prova di gioco: “Se la minaccia è un gesto con le mani accompagnato da parole….

Gli ho detto: ‘Dopo ti faccio un c**o così in Palapa’“.

Nicolas Vaporidis si difende, ma Laura Maddaloni lo accusa in diretta

Nicolas Vaporidis risponde alle parole di Clemente Russo accusandolo: “Lui mi guarda e mi fa: ‘Io te lo faccio così dopo’. Un puglie campione olimpico, uno sportivo, che mi dice: ‘Io ti faccio un c**o così dopo’.

Questa non è sportività, non sanno stare al gioco. Una cosa così, detta da un pugile dei pesi massimi, non è una bella cosa“.

Dalle parole di Nicolas emerge però un altro retroscena, con Laura Maddaloni che l’avrebbe accusato di averla aggredita: “La moglie per difenderlo sostiene che io le ho messo le mani addosso.

Ho tutti i testimoni, grazie a Dio. Sono uno che queste cose non le ha mai fatte, e sentirmi dire da una donna che io possa averle messo le mani addosso, è una calunnia cara Laura“. La judoka però conferma quanto, a suo dire, sarebbe accaduto: “No, è la verità“.