Previsioni meteo prima settimana di maggio: nubi e schiarite su tutta Italia. In alcune zone attesi temporali

Il maltempo non si ferma e continua a caratterizzare il meteo della nostra penisola anche a maggio. Nel dettaglio le previsioni meteo per questa prima settimana.

Dopo le ultime settimane che hanno diviso l’Italia in due, una nuova fase di maltempo investirà la nostra Italia. Il clima, infatti, continuerà ad essere variabile e il cielo sarà ancora coperto da varie nubi che porteranno con sé anche piogge e temporali. Le temperature, tuttavia, si manterranno del tutto primaverili. Nel dettaglio le previsioni meteo per questa prima settimana di maggio 2022.

Meteo per lunedì 2 maggio

La giornata di lunedì 2 maggio sarà caratterizzata da nubi e successive schiarite un po’ in tutta Italia. Nella zona Nord della nostra penisola, specialmente sul Triveneto e sulle Alpi Marittime si potranno verificare ancora alcuni rovesci nel pomeriggio.

Le temperature però toccheranno picchi tra i 20°C e i 24°C. Nel Centro il tempo sarà più instabile. Questa instabilità potrà portare con sé anche qualche temporale nelle zone più interne. Le temperature andranno dai 17°C ai 23°C. Il Sud sarà interessato da rovesci e temporali specialmente in Calabria e nel Salento. Le temperature qui saranno leggermente più basse rispetto alle altre zone, andranno di 15°C ai 20°C.

Previsioni meteo di martedì 3 e mercoledì 4 maggio

Rovesci e piovaschi continueranno anche per martedì 3 maggio, specialmente al Nord sulle pianure piemontesi, in Sardegna e sule zone interne del Centro Italia e in Salento.

Le temperature si alzeranno leggermente in tutte le zone della nostra penisola.

Cielo nuvoloso, tempo variabile e vari piovaschi accompagneranno tutta l’Italia anche per la giornata di mercoledì 4 maggio.

Il tempo di giovedì 5 e venerdì 6 maggio

Le nubi continueranno a farla da padrone anche sul finire della settimana. Giovedì 5 maggio, copriranno, infatti i cieli della riviera ligure, della riviera romagnola e su tutte le pianure d’Italia. Le nuvole saranno cariche di pioggia sulle Alpi, sulle Dolomiti, sul Gran Sasso e sulle varie dorsali della nostra penisola.

Anche la Sardegna vedrà la pioggia; nel cagliaritano e nelle zone interne.

Seguendo le tendenze meteo, la situazione non migliorerà nemmeno venerdì 6 maggio. I cieli infatti continueranno ad essere coperti con pioggia debole o moderata in tutto il nostro Bel Paese.

Previsioni per week end, sabato 7 e domenica 8 maggio

Anche il week end, di sabato 7 e domenica 8 maggio, che conclude la prima settimana di maggio 2022 e che porterà alla Festa della mamma sarà del tutto bagnato e caratterizzato dall’instabilità che abbiamo appena descritto per il resto della settimana.

In tutta Italia, infatti, i cieli continueranno ad essere coperti e le nubi saranno ancora cariche di piogge.